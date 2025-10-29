O TOMBO veio ao encontro do sexto Brigadeiro das FASTP

10 anos, após a criação da patente de Brigadeiro e do cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, João Pedro Cravid, é o sexto oficial do exército a ocupar o cargo. A maioria dos brigadeiros tombou antes de terminar o mandato. Excepção feita aos brigadeiros Horácio Sousa e Idalécio Pachire.

Crises e várias registadas no seio das forças armadas, provocaram as sucessivas quedas dos brigadeiros.

O ex-Coronel João Pedro Cravid, ascendeu à patente de Brigadeiro e assumiu a chefia do Estado Maior das Forças Armadas, em dezembro do ano 2022. O ano fatídico para as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Pois em novembro aconteceu o caso, mais horrível na história da até então digna e nobre instituição militar santomense. O 25 de novembro de 2022.

Olinto Paquete era o Brigadeiro e Chefe de Estado Maior. Estava no início do mandato. Demitiu-se do cargo e denunciou que foi traído.

O então Coronel, Chefe da Casa Militar do Presidente Carlos Vila Nova, foi nomeado em dezembro de 2022 o novo brigadeiro-general, Chefe de Estado Maior das FASTP. Prometeu espírito de missão. A gestão do caso de 25 de novembro de 2022, acabou por ser um desafio mais forte, que o espírito de missão.

Por causa do desaparecimento nas instalações do Estado Maior das Forças Armadas do processo judicial sobre o 25 de novembro, o brigadeiro Cravid tombou.

O Presidente da República e comandante supremo das forças armadas, não poupou o seu antigo chefe da casa militar.

Virgilio Pontes, coronel do exército, citado no relatório de investigação criminal realizado pelo Ministério Público, em parceria com a PJ de Portugal, como tendo sido o oficial mais sereno e apaziguador do momento de tensão dentro do quartel do exército, tendo ajudado a salvar algumas vidas humanas no dia 25 de Novembro de 2022, foi nomeado cumulativamente com o cargo de comandante do exército que exerce, o Chefe de Estado Maior Interino das FASTP.

Sem a patente de Brigadeiro nos ombros, o coronel Virgílio, antigo ajudante de campo do ex-Presidente Evaristo Carvalho, recebe a batata quente de 25 de novembro de 2022, que já fez tombar dois brigadeiros.

Pelos tombos consecutivos, Brigadeiro-General e chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, pode se transformar numa patente e num cargo, em que militares em progressão de carreira comecem a evitar.

Abel Veiga