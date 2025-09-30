MLSTP denuncia obstrução à visita institucional em contexto de crise energética e incidente aeroportuário

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP) denunciou a recusa, por parte da Empresa de Água e Eletricidade (EMAE) e da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ENASA), à realização de uma visita institucional solicitada pelo seu líder.

A visita visava aferir o funcionamento de serviços públicos em áreas críticas, num momento de elevada sensibilidade nacional.

Em nota de protesto, o MLSTP considera a recusa uma grave violação ao Estatuto da Oposição, que garante o direito de ser informado e de fiscalizar a atividade governativa e pública.

A força política acusa o Governo de “ADI e MCI-PUN, de promover práticas que enfraquecem o Estado de Direito, comprometem a confiança nas instituições e favorecem a opacidade na gestão pública, abrindo espaço para negócios poucos transparentes e ruinosos ao Estado” lê-se na nota de protesto.

O episódio ocorre num contexto marcado por dois acontecimentos relevantes: a crise energética provocada pela retirada da empresa turca TESLA STP do fornecimento à rede elétrica nacional, e o incidente registado no Aeroporto Internacional Nuno Xavier, envolvendo a detenção do segurança do Presidente da Federação Santomense de Futebol por tentativa de embarque com uma arma de fogo.

Na mesma nota, o MLSTP alerta que, caso a situação persista, recorrerá a todos os mecanismos legais e institucionais ao seu dispor, incluindo requerimentos formais, audiências públicas e mobilização da sociedade civil, para garantir o respeito pela legalidade e a reposição da transparência na gestão pública.

A força política conclui reafirmando que São Tomé e Príncipe necessita de instituições que sirvam o povo, com respeito pela lei e pela ética republicana, e não interesses alheios ao bem comum.

José Bouças