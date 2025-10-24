Política

Atenção : Nota de esclarecimento da Guarda Presidencial

Posted on
Nota de esclarecimento Liceu_251023_190716Descarregar
Related Items:,

Recommended for you

3 Comments

3 Comments

  1. Santo

    24 de Outubro de 2025 at 13:29

    Boa notícia e boa atitude da PG.

    Responder

  2. Sem assunto

    24 de Outubro de 2025 at 20:56

    Queremos o mesmo zelo e rapidez para militares que assassinaram à sangue frio 4 cidadãos civis indefesos.
    Se uma rixa de rua a pena é de suspensão e demissão o que deve então ser feito às altas patentes com mãos sujas de sangue?
    Isto não é difamação nem suspeição, o povo são-tomense, o mundo viu ” gente torturando gente” até a morte.
    Todos foram promovidos “pelo serviço” prestado ao Patrice Trovoada, e uns até discursos e inaugurações vêm fazendo. Cara de cão, assassino!
    Culpado de tudo isto é o povo burro e pateta que nem uma manifestação passiva e ordeira para coisas elementares conseguem fazer.
    Passam tempo a beber, a discutir, e a bajular o aldrabão do Patrice Trovoada que não é são-tomense , e que objectivamente nunca quiz saber do país.
    Consequência o povo vende o pouco que tem, uns dão calotes, arastam toda família para serem escravos na europa.
    Uma tragédia¡

    Responder

  3. Catarina

    25 de Outubro de 2025 at 7:48

    Sejamos sinceros e honesto jovens, prefiro Mlstp no poder. Desde a saída de Dr Pinto da Costa k o pais nunca teve ordem. O pais agora é do pintacabras. Até quando povo?

    Responder

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top