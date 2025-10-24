Política Atenção : Nota de esclarecimento da Guarda Presidencial By Téla Nón Posted on 24 de Outubro de 2025 Nota de esclarecimento Liceu_251023_190716Descarregar Related Items:destaque, Presidente Recommended for you Presidente da República critica cancelamento da sessão solene prevista no programa comemorativo PR exige fiscalização do contrato com SCATEC para evitar novos acordos lesivos para o país STP na cimeira da CEEAC para defender a livre circulação de pessoas e bens na África Central 3 Comments 3 Comments Santo 24 de Outubro de 2025 at 13:29 Boa notícia e boa atitude da PG. Responder Sem assunto 24 de Outubro de 2025 at 20:56 Queremos o mesmo zelo e rapidez para militares que assassinaram à sangue frio 4 cidadãos civis indefesos. Se uma rixa de rua a pena é de suspensão e demissão o que deve então ser feito às altas patentes com mãos sujas de sangue? Isto não é difamação nem suspeição, o povo são-tomense, o mundo viu ” gente torturando gente” até a morte. Todos foram promovidos “pelo serviço” prestado ao Patrice Trovoada, e uns até discursos e inaugurações vêm fazendo. Cara de cão, assassino! Culpado de tudo isto é o povo burro e pateta que nem uma manifestação passiva e ordeira para coisas elementares conseguem fazer. Passam tempo a beber, a discutir, e a bajular o aldrabão do Patrice Trovoada que não é são-tomense , e que objectivamente nunca quiz saber do país. Consequência o povo vende o pouco que tem, uns dão calotes, arastam toda família para serem escravos na europa. Uma tragédia¡ Responder Catarina 25 de Outubro de 2025 at 7:48 Sejamos sinceros e honesto jovens, prefiro Mlstp no poder. Desde a saída de Dr Pinto da Costa k o pais nunca teve ordem. O pais agora é do pintacabras. Até quando povo? Responder Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ
