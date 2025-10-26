MLSTP exige convocação urgente do Conselho Superior de Defesa Nacional

O MLSTP considera que o desaparecimento, nas instalações do Estado-Maior das Forças Armadas, do processo relativo ao caso de 25 de novembro de 2022 constitui uma falha grave na governança e na gestão da segurança nacional. O maior partido da oposição exige uma investigação rigorosa e transparente, bem como uma explicação pública das autoridades sobre o recente confronto entre militares e agentes da Guarda Presidencial.

“O MLSTP exige do Governo e do Presidente da República uma comunicação urgente, transparente e completa à Nação, esclarecendo: as causas dos confrontos entre elementos das Forças Armadas e da Guarda Presidencial; as medidas adotadas para restabelecer a normalidade e garantir o comando legítimo e hierárquico das Forças Armadas; as ações tomadas para recuperar os processos desviados; e as diligências em curso para assegurar justiça para todos os envolvidos no caso de 25 de novembro de 2022”, declarou Américo Barros, Presidente do partido.

Face ao clima de instabilidade político-militar que se vive no país, o MLSTP exige maior firmeza e sentido de responsabilidade por parte do Presidente da República.

“O MLSTP insta o Chefe de Estado a convocar, com carácter de urgência, o Conselho Superior de Defesa Nacional, com vista à análise da situação e à definição de soluções que previnam a repetição de episódios semelhantes”, acrescentou o líder partidário.

Entretanto, a Guarda Presidencial, por via de comunicado oficial, repudiou o comportamento inadequado de um dos seus agentes, alegadamente envolvido no incidente com os militares, e informou que o mesmo está a ser alvo de um processo de expulsão.

José Bouças