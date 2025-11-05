Caso 25 de Novembro : Basta exige exoneração dos militares acusados e novo funeral condigno para as vítimas   

No âmbito dos esforços para uma resolução definitiva do caso ocorrido a 25 de novembro de 2022, no quartel do exército em São Tomé e Príncipe, onde quatro civis perderam a vida na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado, o Presidente da República promoveu uma auscultação aos partidos políticos com assento parlamentar.

Durante o encontro, os líderes partidários manifestaram posições convergentes quanto à necessidade de justiça célere e transparente:

Domingos Monteiro, Presidente da coligação MCI-PS/PUN, afirmou: “A justiça tem que resolver esse caso para que o povo de São Tomé e Príncipe conheça tranquilidade.”

Arlindo Ramos, em representação da Ação Democrática Independente (ADI), sublinhou: “É da responsabilidade do Estado encontrar o caminho certo para resolver o assunto, que é o julgamento.”

Américo Barros, Presidente do MLSTP, defendeu: “Todos os que forem culpados devem ser responsabilizados judicialmente.”

O Movimento Basta reiterou a urgência da realização do julgamento e exigiu a exoneração dos militares acusados, conforme já recomendado pelo Ministério Público. O seu líder, Levy Nazaré, foi incisivo: “Não é preciso esperar pelo julgamento. O Conselho Superior de Defesa deve reunir-se e, em articulação com o Senhor Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, acatar a decisão do Ministério Público que já acusou.”

Levy Nazaré sublinhou ainda a necessidade de atenção especial aos familiares das vítimas: “Não é preciso esperar o julgamento para se atender aquelas crianças que perderam os pais, os familiares.”

O dirigente do Basta propôs igualmente a realização de um novo funeral condigno, que reflita o respeito e a dignidade que as vítimas merecem: “Aquilo que nós assistimos não é funeral.”

O caso de 25 de novembro continua a suscitar fortes reações e promete manter-se no centro do debate nacional.

José Bouças