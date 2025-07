Crianças de vários distritos celebram independência com arte, alegria e inclusão social

Parque Popular transformado em palco de partilha, pintura, cultura e afeto no quadro dos 50 anos de independência

No âmbito das celebrações do 50º aniversário da independência da República Democrática de São Tomé e Príncipe, o Parque Popular, na cidade de São Tomé, foi palco esta sexta-feira, de uma vibrante jornada de atividades infantis promovidas pela Fundação Vida Nova, com o apoio da Embaixada da China. A iniciativa proporcionou um dia especial a dezenas de crianças oriundas de vários distritos da ilha de São Tomé, nomeadamente Água Grande, Lobata e Mé-Zóchi, Cantagalo e Caué.

A Primeira-Dama, Fátima Vila Nova, que liderou a iniciativa, sublinhou que esta ação visou criar um espaço seguro e educativo de partilha e convívio. “São crianças de mães vendedoras, que trabalham todo o dia e não têm tempo para as levar a eventos como este. A escola está fechada e, como veem, elas estão todas felizes“, afirmou.

As crianças participaram com entusiasmo em atividades como pintura de desenhos, jogos, contacto com animais fantasiados, danças e outras dinâmicas educativas. Os rostos pintados com cores vivas e os sorrisos estampados eram testemunho claro da alegria coletiva.

“Estou a pintar uma flor com cor laranja”, contou entusiasmada a pequena Rosana, uma das participantes. Já Eduardo, outro jovem presente, explicou que estava a pintar “uma menina com várias cores bonitas”, e disse que as cores favoritas eram “vermelho, azul, rosa e castanho”.

A Primeira-Dama reforçou a importância do envolvimento da sociedade civil nas causas sociais. “Se todos nós, e não só a Primeira-Dama, pudermos ajudar, nem que seja num sábado ou domingo, isso já faz muita diferença. É fundamental que alguém da zona convide uma criança, leve-a para sua casa, para mostrar como os outros vivem”, apelou, emocionada.

Segundo Fátima Vila Nova, as crianças que participaram são normalmente assistidas pela Fundação Vida Nova em ações contínuas, que visam aliviar a carga das mães e oferecer às crianças experiências de convívio social e aprendizagem. “Elas têm atividades mesmo fora do período escolar. Isso ajuda a minimizar o sofrimento das mães que trabalham sem descanso”, reforçou.

A Embaixadora da China, Xu Yingzhen, que convidou pessoalmente a Primeira-Dama para integrar crianças na programação cultural conjunta, afirmou que essa integração reforça os laços entre os povos. “Unimos esforços para construir uma comunidade com futuro partilhado”, declarou durante a cerimónia oficial anterior. A embaixadora sublinhou que a amizade entre os dois países vai muito além da diplomacia, é também vivida nas ações do dia a dia.

Esta iniciativa infantil foi mais uma das ações realizadas no quadro da cooperação bilateral entre China e São Tomé e Príncipe, que tem vindo a ganhar fôlego em áreas como educação, cultura e apoio social. A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Ilza Amado Vaz, também destacou o papel da China na solidariedade concreta com o processo de autodeterminação santomense e a promoção de projetos que visam o bem-estar da população.

Enquanto o panda gigante dançava entre as crianças e elas riam entre pinceladas e brincadeiras, ficou claro que esta celebração do cinquentenário não foi apenas institucional. Foi, sobretudo, um gesto humano e simbólico de inclusão, cultura e esperança no futuro.