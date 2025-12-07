Militantes exigem um MLSTP mais ativo e acutilante na cena política são-tomense 

A um ano das eleições gerais em São Tomé e Príncipe, um grupo de militantes do MLSTP expressa preocupação com o que considera ser um estado de letargia no seio do maior partido da oposição.

Para refletir sobre caminhos de união e reforço da organização, promoveram um encontro de debate interno.

Durante a iniciativa, Elsa Pinto sublinhou: “Face aos acontecimentos, face aos factos, face à governação e tudo o que está a acontecer, o MLSTP tem que se posicionar de forma incisiva.” Acrescentou ainda que “inclusão, harmonia, paz, integração, partilha e organização é o que almejamos. Qualquer partido desunido não consegue alcançar os seus objetivos.”

Gabdulo Quaresma reforçou a mesma linha: “Este é um exercício que fortifica o MLSTP. Deve pautar pela promoção da unidade no seio do partido.” Mais adiante, destacou: “Somos um partido democrático, um partido de muita conversa. Vamos esgotar todas as possibilidades de diálogo para encontrarmos o melhor para o MLSTP.”

Os participantes rejeitam interpretações que apontem para uma tentativa de derrubar a atual direção, liderada por Américo Barros, que não esteve presente no encontro. Garantem que o objetivo é contribuir para um MLSTP mais forte e reorganizado. Elsa Pinto concluiu: “O MLSTP não tem que correr demasiado. É apenas reorganizar-se e posicionar-se. Posicionemo-nos, porque o povo está à nossa espera.”

As conclusões da reflexão serão encaminhadas à direção do partido.

José Bouças