São Tomé e Príncipe estabelece relações diplomáticas com Turquemenistão

São Tomé e Príncipe e o Turquemenistão assinaram um protocolo para o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, que efetuou uma visita oficial ao Turquemenistão, onde participou na cerimónia de atribuição do título de Doutora Honoris Causa à vice-presidente daquele país.

O protocolo foi formalizado pelo ministro da Saúde, em representação do Governo santomense.

Esta é já a segunda visita do Chefe de Estado ao Turquemenistão em menos de cinco meses, marcada agora pela assinatura de um acordo de cooperação bilateral.

Segundo Carlos Vila Nova, as áreas específicas de cooperação serão definidas em breve, abrindo caminho para uma nova etapa nas relações entre os dois países.

“A primeira vez que lá estive foi em agosto e, em menos de seis meses, conseguimos assinar um protocolo para estabelecer relações diplomáticas. Quando há vontade de trabalhar e correspondência entre as partes, os resultados acontecem”, sublinhou o Presidente santomense.

O Turquemenistão, país da Ásia Central predominantemente desértico, caracteriza-se por uma agricultura intensiva em oásis irrigados e por vastas reservas de petróleo e gás natural.

José Bouças