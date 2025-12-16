Governo procura reforçar a coordenação para apoiar famílias vulneráveis 

A pobreza continua a afetar mais de 60% da população em São Tomé e Príncipe, colocando inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade e exercendo forte pressão sobre o setor da proteção social.

“Estamos a falar de famílias vulneráveis, mas também de pessoas idosas e crianças que fazem parte deste circuito. É um número crescente de cidadãos que, dia após dia, enfrentam o flagelo e o agravamento dos problemas sociais”, destacou Jouceril dos Ramos, Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Com o propósito de reforçar a coordenação e assegurar respostas mais eficazes na construção de um sistema de proteção social justo e equitativo, realizou-se o terceiro encontro do Conselho Nacional de Proteção Social.

“As políticas de proteção social são vitais para reduzir a pobreza e a vulnerabilidade ao longo do ciclo de vida, promovendo crescimento inclusivo e sustentável e aumentando os rendimentos das famílias”, sublinhou Débora Nadja, Representante dos Escritórios da UNICEF em São Tomé e Príncipe.

O Primeiro-Ministro reconheceu que a economia nacional ainda não gera recursos suficientes para financiar, de forma contínua e sustentável, os programas sociais. Contudo, garantiu que o Estado mantém o compromisso de apoiar as famílias ao longo do ciclo de vida.

“A implementação de transferências monetárias condicionadas a cinco mil agregados familiares em situação de pobreza extrema, bem como a adoção de políticas sensíveis à infância, integrando uma abordagem de ciclo de vida, demonstram que, apesar das dificuldades e constrangimentos, o Governo não abdica das suas responsabilidades sociais para com o povo santomense”, afirmou Américo Ramos, Primeiro-Ministro.

Com o apoio de parceiros como a UNICEF, a OIT, o Banco Mundial, a cooperação bilateral e a sociedade civil, o Governo tem procurado consolidar um sistema de proteção social mais inclusivo, integrado e capaz de garantir cobertura às populações mais vulneráveis.

José Bouças