BASTA está a preparar -se para ser alternativa ao governo da ADI em 2026

O Movimento BASTA diz que está a preparar-se para ser alternância ao governo da ADI.

A nova direcção do Movimento BASTA eleita no congresso realizado em outubro, apresentou-se ao presidente da república Carlos Vila Nova, e anunciou que está a preparar uma proposta de governação que será submetida ao povo nas eleições gerais que vão ser realizadas no ano 2026.

Segundo Levy Nazaré, Presidente do Movimento BASTA, a proposta política e eleitoral que será a alternativa de governação apresenta soluções para os problemas de água, energia, e outros problemas sociais e económicos do país. «Tudo isso está no nosso pensamento, naquilo que estamos a preparar para apresentar a população como resposta e solução a esses problemas caso o povo confiar em nós», afirmou.

Durante a reunião com o Presidente da República, o líder do BASTA, manifestou-se preocupado com a sustentabilidade parlamentar do actual governo da ADI, liderado por Américo Ramos.

«Politicamente temos uma situação no parlamento que não sabemos se existe de facto alguma força que protege e defende o governo. Parece que toda gente é oposição. Mas é uma forma de democracia que tem que ser estudada em São Tomé e Príncipe», pontuou Levy Nazaré.

Com dois assentos no parlamento, o Movimento BASTA renovou as suas estruturas, e elegeu o primeiro presidente, Levy Nazaré, por sinal antigo secretario geral da ADI. Levy Nazaré foi o líder da campanha eleitoral da ADI nas eleições legislativas de 2014. Com o Presidente da ADI Patrice Trovoada sempre ausente do país, Levy Nazaré foi o comandante da acção política da ADI que resultou na maioria absoluta conquista nas eleições de 2014.

Agora lidera o BASTA, um movimento que integra antigos militantes da ADI, do PCD muita gente ligada a sociedade civil.

Abel Veiga