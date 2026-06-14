Entre promessas e desmentidos, Jorge Bom Jesus lança candidatura presidencial

Jorge Bom Jesus apresenta-se como defensor de uma presidência ativa, atenta, moderadora, reformadora e comprometida com o futuro do país.

Durante a sessão pública de lançamento da sua candidatura, o antigo primeiro-ministro, militante do maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, o MLSTP, iniciou a sua intervenção com uma mensagem dirigida ao interior da sua formação política, onde a Liga dos Veteranos já declarou apoio a outro concorrente.

“A eleição presidencial não é só gente do MLSTP, não são só os camaradas. O presidente está acima dos partidos. Vou ser eleito pelo povo de todas as cores”, afirmou Jorge Bom Jesus.

Aproveitou ainda o momento para desmentir informações que circulam, sobretudo nas redes sociais, segundo as quais a sua candidatura estaria a ser financiada pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.

“Andam a dizer que a minha candidatura está a ser financiada por Patrice Trovoada, ou alguém do ADI. É mentira, é pura mentira”, garantiu.

O antigo chefe do Governo deixou também uma promessa aos santomenses:

“Eu quero lutar para nós acabarmos com a miséria neste país. Não precisamos de continuar a ser miseráveis. Podemos ser pobres, mas miseráveis não. Vocês têm que me ajudar a caminhar em direção à terra prometida, onde já devíamos ter chegado há muito tempo.”

A apresentação pública da candidatura foi acompanhada pela divulgação do seu projeto de sociedade, assente em pilares como a construção de pontes de consenso, a reconciliação dos santomenses, a promoção da estabilidade política para garantir o desenvolvimento, a parceria ativa com o Governo, a influência na reforma do Estado, a necessidade de revisão da Constituição e o resgate da família santomense, entre outros.

José Bouças