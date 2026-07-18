Repudio ao Ataque Cybernautico

Há uma linha que nunca deveria ser ultrapassada. E hoje essa linha foi ultrapassada.

Podemos ter opiniões diferentes. Podemos apoiar candidatos diferentes. Podemos votar em projetos diferentes. Mas não podemos transformar a política em ódio, perseguição e falta de respeito pelas instituições da República.

Invadir a página oficial do Presidente da República, insultá-lo, humilhá-lo e tentar destruir a sua imagem não é um ato de coragem. É um ato de desespero. É o retrato de quem já não acredita na força das ideias e escolhe a violência das palavras. Carlos Vila Nova não é apenas um candidato.

É, neste momento, o Presidente da República de São Tomé e Príncipe. E enquanto exercer esse cargo, representa todos os santomenses, incluindo aqueles que não votarão nele. Quem falta ao respeito ao Presidente falta ao respeito ao Estado. Falta ao respeito à nossa Bandeira. Falta ao respeito à dignidade do nosso país. Hoje é ele. Amanhã poderá ser qualquer outro Presidente. Se aceitarmos esta degradação da política, estaremos a ensinar aos nossos filhos que vale tudo para conquistar o poder.

E isso nunca poderá ser o legado da nossa geração. Não confundam firmeza com ódio. Não confundam democracia com insulto. Não confundam liberdade de expressão com ataques pessoais. São Tomé e Príncipe merece uma política de elevação, não de destruição. Merece debates, não ofensas. Merece propostas, não perseguições.

Eu rejeito esta política do insulto. Rejeito a política da humilhação. Rejeito a política do ódio. Independentemente do resultado das urnas, devemos continuar a ser um só povo, uma só Nação e uma só Pátria. O respeito nunca é uma fraqueza. É a maior demonstração de carácter.

Hoje manifesto o meu mais profundo repúdio por estes ataques e a minha solidariedade institucional ao Presidente da República. Porque a democracia vence-se com votos, nunca com ódio. Primeiro São Tomé e Príncipe. Sempre.

By Elisabete Carvalho ” Mulheres Insubmissas “