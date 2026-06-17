MLSTP faz Jesus desistir para carregar Vila Nova até à consagração no altar

Após duras negociações na última segunda-feira durante a reunião da comissão política, a tarde de quarta-feira foi de vez. O Bom Jesus rendeu-se diante da Cruz do partido do Riboque.

«A Comunicação do camarada Jorge Lopes Bom Jesus à direcção do partido, da desistência da sua candidatura ao cargo de Presidente da República, colocando os superiores interesses da nação acima de quaisquer interesses pessoais ou circunstanciais, razão pela qual a comissão política saúda o elevado sentido de responsabilidade, maturidade política e espírito patriótico demonstrados por Jorge Bom Jesus, considerando que a sua decisão constitui um importante contributo para o fortalecimento da unidade do MLSTP e para a preservação de um clima político favorável à estabilidade e ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe», declaração da Comissão Política do MLSTP.

Ex-Presidente do partido e primeiro-ministro de 2018 a 2022, Jorge Bom Jesus desiste da corrida presidencial, e segundo o MLSTP foi um dos factores que levou a comissão política a declarar todo apoio à recandidatura de Carlos Vila Nova como Presidente de São Tomé e Príncipe.

«A Comissão Política do MLSTP, comunica a todos os seus militantes, simpatizantes, amigos e ao público em geral no país e na diáspora de que, salvaguardando os superiores interesses da nação decidiu conceder apoio político a candidatura independente do cidadão Carlos Vila Nova às eleições presidenciais de 19 de julho de 2026», afirmou o vice-Presidente e porta-voz da comissão política, Conceição Moreno.

Uma posição política de concertação e cooperação com o Presidente da República que segundo a direcção do partido vem sendo fortalecida desde o ano 2024. Uma parceria que o partido considera como sendo a salvação do país. «Para salvar o país, o MLSTP fez uma escolha com sentido de Estado», refere o comunicado lido pelo porta-voz.

O maior partido da oposição, apelou o povo de São Tomé e Príncipe « a apoiar e apostar massivamente na candidatura do engenheiro Carlos Vila Nova ao cargo de Presidente da República na eleição de 19 de julho, e o MLSTP nas eleições legislativas de setembro», concluiu o comunicado da comissão política.

Abel Veiga