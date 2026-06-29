Bom Jesus desiste da corrida às presidenciais de 19 de julho

Jorge Bom Jesus retirou a sua candidatura às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe.

O anúncio foi feito pelo seu mandatário, após a entrega da declaração de desistência ao Tribunal Constitucional.

“Considerando o contexto político de crispação, de intoxicação e de ataques gratuitos à pessoa de Jorge, que colocam em causa o seu bom nome, o da sua família e dos seus apoiantes, Bom Jesus preferiu desistir da corrida”, declarou Gilson Leite, mandatário da candidatura.

A decisão surge após vários momentos de tensão entre Jorge Bom Jesus e o MLSTP, partido de que é militante e que optou por apoiar a recandidatura do atual Presidente da República, Carlos Vila Nova. Depois de sucessivos avanços e recuos, o antigo chefe do Governo abandona assim a corrida ao Palácio do Povo.

“Desistir para salvaguardar esse capital político que ainda detém”, sublinhou o mandatário.

A decisão ocorre fora do prazo legalmente estipulado e numa altura em que o Tribunal Constitucional já procedeu ao sorteio da ordem dos candidatos no boletim de voto.

O leitor tem acesso ao texto da desistência de Jorge Bom Jesus.

José Bouças