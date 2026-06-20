MLSTP em choque: Jorge Bom Jesus recua após acordo com direção

O Presidente do MLSTP lamentou esta tarde a postura do candidato às presidenciais, que é também militante do partido.

Américo Barros assegurou que Jorge Bom Jesus se havia comprometido a desistir da candidatura após as negociações e que teria solicitado ao partido que anunciasse à nação a sua retirada da corrida presidencial.

“Tudo com testemunhas. Naquele encontro ficou claro e eu tenho como provar isto, só não o faço por sentido de responsabilidade e de Estado. O camarada Jorge assumiu até ao fim que retiraria a sua candidatura. Porém, ao terminarmos o encontro, eu e mais um camarada pedimos ao Jorge que fosse o primeiro a comunicar à nação. Ele respondeu que não o faria em primeiro lugar porque tinha compromissos com alguns investidores e não gostaria que esses investidores soubessem pela comunicação oficial, mas que o partido poderia avançar com o comunicado”, declarou Américo Barros.

O líder do MLSTP disse não compreender o recuo de Jorge Bom Jesus apenas 48 horas depois de, segundo a direção, ter sido alcançado um entendimento.

“Queremos contar com a boa conduta do camarada Jorge Bom Jesus para o bem do MLSTP e para salvar São Tomé e Príncipe”, apelou Américo Barros, acrescentando que o candidato “terá ainda a oportunidade de redimir-se, de vir à comunicação social e trazer toda a verdade”.

O Presidente do MLSTP deixou também um apelo aos militantes e simpatizantes do partido: “para cumprirem com a decisão estatutária do órgão do partido”.

José Bouças