Dia Nacional de São Tomé e Príncipe – Mensagem do Secretário de Estado dos EUA

Declaração de Imprensa

Marco Rubio, Secretário de Estado

12 de Julho de 2026

Em nome dos Estados Unidos da América, felicito o povo de São Tomé e Príncipe pela celebração do 51.º aniversário da sua independência.

Os Estados Unidos e São Tomé e Príncipe partilham um forte compromisso com a democracia e a governação constitucional. Espero continuar a reforçar essa base no próximo ano e aplaudo os vossos esforços para desenvolver a economia e salvaguardar as vossas águas territoriais.

Neste dia de celebração, desejamos ao povo de São Tomé e Príncipe contínuos sucessos, paz e prosperidade.