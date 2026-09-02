Vila Nova investido esta quinta feira para um segundo mandato

É na casa da democracia, a Assembleia Nacional, que Carlos Vila Nova toma posse esta quinta-feira para um segundo mandato de cinco anos como Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Os preparativos para a sessão solene decorrem a bom ritmo.

Mais de duas dezenas de convidados estrangeiros estarão presentes na cerimónia, com destaque para os Presidentes Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo e Brice Oligui Nguema do Gabão.

Entre os chefes de Governo confirmados, marcam presença o Primeiro-Ministro de Portugal, Luís Montenegro, e a Primeira-Ministra de Moçambique, Maria Delfina Levi.

Reeleito nas presidenciais de 19 de julho, à primeira volta, com 55,88% dos votos, Carlos Manuel Vila Nova defendeu uma visão assente na paz, estabilidade e união nacional, apresentando-se como candidato independente apoiado por diversos partidos políticos.

Com 67 anos, casado e pai de duas filhas, Vila Nova lidera os destinos de São Tomé e Príncipe desde 2021, ano em que venceu as eleições com 58% dos votos, sucedendo ao falecido Presidente Evaristo Carvalho e tornando-se o quinto Chefe de Estado da história do país.

José Bouças