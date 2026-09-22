UE reforça missão de observação eleitoral em São Tomé e Príncipe

Tal como nas presidenciais de 19 de julho, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia acompanha agora as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 27 de setembro em São Tomé e Príncipe.

Nesta terça-feira, a equipa de curto prazo, composta por 16 observadores, juntou-se às três equipas de longo prazo já destacadas desde o início das campanhas eleitorais.

“Todos os observadores receberam uma formação detalhada da nossa equipa central sobre o processo eleitoral, a promoção da campanha, a lei eleitoral e outros aspetos relevantes. Irão para os distritos acompanhar os últimos dias da campanha, o dia eleitoral e o apuramento dos resultados”, explicou Margarida Alves, chefe-adjunta da missão.

No total, cerca de 50 observadores estarão distribuídos pelos seis distritos da ilha de São Tomé e pela Região Autónoma do Príncipe.

“É com base nas informações recolhidas pelos nossos observadores que elaboramos a declaração preliminar, a ser divulgada 48 horas após o dia eleitoral”, acrescentou.

Desta vez, a missão conta ainda com o reforço da Missão de Observação Eleitoral do Parlamento Europeu.

“Não houve uma razão especial para este reforço. Foi uma circunstância que muito agradecemos, e estamos cá para desempenhar o nosso trabalho da melhor forma”, sublinhou Margarida Alves.

A presença dos observadores prolongar-se-á até 11 de outubro, acompanhando igualmente a divulgação dos resultados definitivos dos escrutínios.

José Bouças