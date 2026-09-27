Carlos Vila Nova apela ao voto e avisa que não haverá governo de unidade nacional 

“Quem ganhar deve governar e deve haver oposição. Não pedirei carta-branca ao poder, mas pedirei sustentabilidade. O povo escolhe porque quer um poder e quer oposição, e devemos respeitar essa vontade”, pontuou o Chefe de Estado.

Foi após votar numa das salas do Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC), na Rua Viana da Mota, no centro da capital São Tomé, que o Chefe de Estado destacou que o voto constitui um instrumento de participação e de intervenção cívica, sublinhando que a insatisfação ou o protesto não devem traduzir-se na abstenção.

“Protestar não é não votar. Não votar como forma de protesto não é a solução. Portanto, eu protesto aí dentro, escolhendo ou fazendo do meu gesto um poder crítico para melhorar”, afirmou Carlos Vila Nova, apelando aos cidadãos que ainda não tinham votado para se dirigirem às urnas.

O Presidente da República considerou que o processo eleitoral decorreu num ambiente marcado pela serenidade e pelo respeito entre os adversários políticos, apontando este comportamento como um sinal de maturidade democrática.

Segundo o Chefe de Estado, apesar das divergências naturais da disputa política, os diferentes actores souberam preservar a correção e a decência no debate público, contribuindo para o fortalecimento da imagem democrática de São Tomé e Príncipe.

“Nós, São Tomé e Príncipe, vamos fazendo uma caminhada democrática bastante considerável e reconhecida pelos parceiros internacionais. Devemos continuar nessa senda para sermos um exemplo, não só na sub-região, mas também no continente e no mundo”, defendeu.

Waley Quaresma