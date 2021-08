Uma Nação à beira do precipício

A constatação é do Presidente da República Evaristo Carvalho. A luz da crise eleitoral que marcou a realidade do país nos últimos dias, o Chefe de Estado santomense viu a sua residência oficial no Morro da Trindade cercada por populares que ameaçavam assaltar o Palácio do morro para exigir que tomasse medidas urgentes para resolver o impasse eleitoral.

«Se me dirijo hoje a nação é porque ela corre o risco de estar a beira do precipício. Ninguém tem direito de nos conduzir a este precipício, que podendo servir os interesses de alguns não servirá os interesses do povo e da grande maioria», reagiu o Presidente da República.

Evaristo Carvalho constatou que a nação está a beira do precipício, e convocou mais uma reunião de emergência com os demais titulares de órgãos de soberania, para encontrar uma saída para a crise eleitoral.

A sua mensagem à Nação, foi lida logo depois da reunião de emergência que decorreu desta vez no Morro da Trindade.

Segundo o Presidente, a crise eleitoral instalada no país, com epicentro no Tribunal Constitucional, mostra que os alicerces do Estado de direito, estão arruinados.

«A imparcialidade da justiça e dos magistrados perderam todo seu sentido e viraram letra morta. A situação é mais grave quando o local dessa revelação é o Tribunal Constitucional, a nossa única escapatória, o nosso último recurso quando os nossos direitos não foram reconhecidos, ou por outro foram rejeitados por todos os outros órgãos», precisou.

O Presidente recordou à nação que as eleições presidenciais tinham tudo para ser um sucesso. No entanto, acabou por semear sentimentos de inimizade entre os santomenses. Um sentimento que segundo Evaristo Carvalho, não pode ganhar raízes num Estado Democrático.

Para o Presidente da República apesar da crise perigosa, a paz tem que prevalecer.

«Mantermos a paz social, é um luxo que em momento algum devemos menosprezar. Podemos ser um país pobre em recursos, mas conquistamos e temos conseguido manter a mais difícil, a mais valiosa riqueza que qualquer nação pode ambicionar, a paz», sublinhou.

A Nação santomense foi convocada a adoptar comportamentos que possam desviar os seus passos do precipício.

«Aproveitemos este momento de crise para fazer dele um momento de ressurreição, renovação, refundação, e referência para o futuro», afirmou o Presidente da República.

Na declaração à nação a partir do Morro da Trindade, Evaristo carvalho, prometeu continuar a trabalhar para o país ultrapassar a crise eleitoral.

Abel Veiga