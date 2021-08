Resultados definitivos das eleições presidenciais contradizem os dados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional

A Assembleia de apuramento geral das eleições presidenciais de 18 de Julho esteve reunida na quarta-feira, no edifício do Tribunal Constitucional.

Composta por professores de matemática, juízes do Tribunal Constitucional e pelos mandatários das 19 candidaturas, a Assembleia de apuramento geral dos resultados das eleições presidenciais, indicou Carlos Vila Nova como sendo o candidato mais votado tendo arrecadado 43,3% dos votos expressos nas urnas, correspondentes a 35.342 votos. Os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional no dia 19 de julho, davam a este candidato 39,47% dos votos expressos nas urnas, ou seja, 32.022 votos.

Para ser eleito Presidente da República, é preciso conquistar 50% + 1 voto expresso nas urnas. Por isso, o candidato apoiado pelo partido ADI, vai disputar a segunda volta das eleições presidenciais, desta vez com apenas um adversário, o segundo candidato mais votado.

Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo partido MLSTP, foi o segundo mais votado. Segundo a Assembleia de Apuramento Geral, Posser da Costa atingiu 20,7% dos votos expressos, garantidos por 16.905 eleitores. Os resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional, apontavam para 16.829 votos a favor de Posser da Costa, correspondentes a 20,75% dos votos expressos nas urnas.

Prevê-se para finais do mês de Agosto, a realização da segunda volta das eleições presidenciais. A agenda eleitoral que deveria ficar concluída no dia 3 de Setembro, com a tomada de posse do novo Presidente da República, está agora completamente alterada.

Tudo por causa da crise/impasse eleitoral que se instalou no país após a divulgação pela Comissão Eleitoral Nacional dos resultados provisórios das eleições presidenciais de 18 de Julho.

Note-se que de acordo a Assembleia de Apuramento Geral, o terceiro candidato mais votado foi o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves. Teve 14.941 votos correspondentes a 18,3% do total de votos expressos nas urnas. Os resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional do dia 19 de julho, davam a Delfim Neves 13.691 votos.

Os resultados definitivos dizem que a abstenção ficou por 31,6%. Segundo a Assembleia de Apuramento Geral, 38.875 eleitores não foram às urnas no dia 18 de julho.

Abel Veiga