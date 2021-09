Começou a contagem nas Assembleias de Voto – Téla Nón assistiu a contagem da mesa de Quifindá

A localidade do distrito de Mé-Zochi, Quifindá foi o primeiro ponto eleitoral relatado pelo Téla Nón nesta segunda volta das eleições presidenciais. A Assembleia de voto abriu as 7 horas, como determinou a Comissão Eleitoral Nacional.

Quifindá é a circunscrição número 25 do distrito de Mé-Zochi. Conforme tinha noticiado o Téla Nón na abertura do dia eleitoral, a Assembleia de voto de Quifindá tem o registo de 589 eleitores.

As 17 horas locais, as urnas encerraram, conforme alias determina a Comissão Eleitoral Nacional. De imediato os membros da mesa deram início a contagem dos votos expressos na urna. Muitos eleitores não foram exercer o direito de voto em Quifindá. Pois do total de 589 eleitores inscritos, apenas 395 votaram. Dos votos expressos na urna de Quifindá(589) o candidato Carlos Vila Nova arrecadou 234 votos. Guilherme Posser da Costa, ficou com os restantes 155 votos.

A expressão eleitoral da população de Quifindá funciona como um barómetro, para se avaliar o comportamento eleitoral das outras circunscrições do distrito de Mé-Zochi. Quifindá, está localizado na fronteira entre o distrito de Mé-Zochi e o distrito de Água Grande, que envolve a cidade de São Tomé.

O comportamento eleitoral de Quifindá indica normalmente o mesmo sentido de voto, para as localidades subsequentes de Mé-Zochi, como Caixão Grande, Margarida Manuel, Pau Sabão, Obô Longo, Folha Fede, Cruzeiro, até chegar a capital do distrito, a cidade da Trindade.

Assiste também a contagem da mesa de voto de Quifindá :

Abel Veiga