REINA está mais fortalecida para criar novos empreendedores

A incubadora central de São Tomé e Príncipe, foi inaugurada nesta semana. É mais um polo da REINA, a Rede Nacional das Incubadoras e Aceleradoras de Negócios.

A REINA resulta da parceria directa entre o Governo e os parceiros internacionais, com destaque para o PNUD.

Na cerimónia de inauguração da incubadora central, edifício anexo ao Palácio do Povo, a representante do PNUD Katarzyna Wawiernia, anunciou para os próximos dias a inauguração da incubadora da ilha do Príncipe.

Segundo o PNUD no ano 2019 São Tomé e Príncipe registou grande impulso de empreendedores. Mais de 3 mil pessoas manifestaram interesse em participar no projecto de empreende – jovem lançado pelo PNUD a favor do sector privado.

Incubadora Central

«São programas em prol da juventude, das mulheres empreendedoras, do sector do turismo, do sector agro negócio», declarou a representante doPNUD.

650 pessoas já beneficiaram do programa de empreende-jovem. Um programa que para além de estimular e patrocinar as oportunidades de negócios forma os beneficiários em gestão de negócios, estratégias de crescimento, subvenções para criação de negócios entre outras áreas.

Katarzyna Wawiernia, disse na ocasião que a incubadora central, é um espaço dinâmico, criactivo e de oportunidades.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus que inaugurou o pólo de promoção de iniciativas empreendedoras, considerou que está criada a oportunidade para reabilitação e restauração das empresas.

Incubadora Central

«Penso que esta incubadora vai permitir a restauração da economia dos cidadãos, ajudar o governo a reabilitar as empresas, e esse espaço interactivo de ideias, de uso das tecnologias, vai nos permitir», precisou o Chefe do Governo.

Segundo o PNUD a partir do dia 17 de Março, quinta feira a incubadora central, vai oferecer ao público um conjunto de serviços :

1 – Apoio técnico individualizado a empresários e empreendedores, independentemente da fase em que o negócio ou a ideia de negócio se encontra. Este serviço inclui mentoria e acompanhamento no desenvolvimento e crescimento dos negócios, análise do negócio e planos de crescimento estratégico.

2 – Cursos e sessões de formação adaptados às necessidades dos empreendedores e empresários, que poderão ir desde o desenvolvimento de atitudes e capacidades para o empreendedorismo, o desenvolvimento de ideias de negócio, elaboração de planos de negócio até cursos mais avançados para empresas que queiram fortalecer as suas capacidades em áreas específicas do negócio.

3 – Actividades de partilha de conhecimento e experiências, eventos e actividades de networking, que serão momentos para reunir membros do ecossistema empreendedor, promover práticas colaborativas e dinamizar a existência de sinergias.

Abel Veiga