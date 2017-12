SIDA – Seropositivos do sexo masculino têm menos chance de receber

Relatório do Programa Conjunto das Nações Unida sobre HIV/Aids, Unaids, diz que soropositivos do sexo masculino têm menos chance de receber tratamento e mais propensos a morrer de doenças relacionadas à infecção.

Foto: Unaids

Monica Grayley, da ONU News em Nova Iorque.

Neste 1º de dezembro, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial de Combate à Aids.

Atualmente, existem 36,7 milhões de pessoas que vivem com a infecção.

Num novo relatório para marcar a data, o Programa Conjunto da ONU sobre HIV/Aids, Unaids, faz um alerta sobre a situação de homens que vivem com o HIV.

Terapia

Segundo a agência, eles têm menos chance de receber tratamento e são mais propensos a morrer de doenças relacionadas à infecção.

O relatório foi lançado em Ottawa, no Canadá, e em Genebra, na Suíça. Os homens, por exemplo, têm menos chances de fazer o teste de HIV e por isso ficam sem acesso à terapia antirretroviral com maior oportunidade de morrer da doença do que as mulheres.

A agência afirma que menos da metade dos homens soropositivos estão em tratamento, em comparação a 60% das mulheres. Os homens também tendem a começar a terapia antirretroviral tarde, interrompem os cuidados médicos e não dão seguimento.

O diretor-executivo do Unaids, Michel Sidibé, afirmou que responder às desigualdades que mulheres e meninas, que estão sob risco do HIV, sofrem é uma das prioridades da agência. Mas segundo ele, os homens são uma grande preocupação pela falta de acesso ao tratamento.

Triplo dividendo

Na África Subsaariana, por exemplo, homens e meninos que vivem com o vírus têm 20% menos chance de conhecer o seu diagnóstico que as mulheres. A porcentagem de homens vivendo com o vírus,