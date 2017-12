Assim reagiu Delfim Neves, em relação a polémica judicial em torno da detenção na segunda – feira de Justino Veiga, por alegado crime de tentativa de corrupção no âmbito do processo da cervejeira Rosema.

Delfim Neves, foi também alvo de uma queixa crime movida por Nino Monteiro, que o acusou de estar envolvido na alegada rede de corruptos, que pretendem corromper juízes do Supremo Tribunal de Justiça para reabrir o caso da cervejeira rosema. Uma unidade fabril que desde 2009 tem sido administrada por Nino Monteiro.

Delfim Neves comparou as declarações de Nino Monteiro, como uma arranha e a sua enorme teia. Uma arranha que para dominar todo o tecto da fábrica, pintou uma enorme teia (corrupção). Agora preocupada destila a teia em direcção oposta.

Delfim Neves considera que tudo não passa de uma cabala, que tem um alvo bem definido. «Estou à espera que me chamem para prestar declarações. Não sou sócio da Rosema, nunca participei em nenhuma actividade de compra ou cedência da Rosema. É uma cabala política. As pessoas que estão a montar a cabala são do Poder», afirmou.

A detenção de Justino Veiga, é para Delfim Neves, uma estratégia para chegar a ele. «Prenderam um cidadão a minha espera. Ele é que está a pagar por tudo isso. Porque não querem nada com Justino Veiga querem é a cabeça de Delfim Neves que fique bem claro», frisou.

As gravações que Nino Monteiro disse ter como provas do envolvimento de Justino Veiga. Delfim Neves e Osvaldo Vaz no esquema de corrupção de juízes do Supremo Tribunal de Justiça, são desmentidas por Delfim Neves. « Prende-se pessoas com base em rumores? A leitura que os advogados fizeram da queixa crime apresentada pelo Nino Monteiro, só tem rumores e uma mensagem que o Bano(Arzemiro dos Prazeres), enviou para ele. Se ele tem gravações porque não deixou no ministério público?», interrogou.

Delfim Neves, avisou que o facto de ser amigo de Justino Veiga, não pode de maniera nenhuma implicar que estejam envolvidos em esquemas de corrupção no tribunal. «Eu sou sim amigo do Justino Veiga. A mesma idade que tenho, é a idade da nossa amizade. Somos da roça viemos juntos para cidade, estudamos juntos, fomos para tropa juntos Ele teve a oportunidade de ir estudar lá fora, fiquei cá tratando da minha vida e no seu regresso colamos novamente», precisou.

Amizade à moda são-tomense, que vem de infância, que cresce na caça de passarinhos no mato, na busca da jaca, nas traquinices no caminho da escola. Amizade que cresce e constrói laços de identidade e até forja familiaridade. Só quem cá nasceu, cresceu e viveu noutros tempos, pode perceber. Amizade que nem dinheiro, nem política podem comprar ou destruir.

Abel Veiga

