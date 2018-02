“Matando o Rio da Cidade de São Tomé”

O Rio Água Grande que atravessa a cidade capital – São Tomé-, inspirou a poetisa Alda Graça do Espírito Santo, que antes de morrer escreveu versos que reflectem a morte lenta de uma nação que não pára de perder os seus valores identitários. «Mataram o Rio da Minha Cidade», é o título da obra poética que Alda Graça deixou para despertar a nação são-tomense.

O Rio que inspirou a poesia de Alda Graça está a despedir-se . As autoridades governamentais continuam inspiradas em más práticas ambientais na ilha de São Tomé. Práticas que matam aos poucos o Rio da cidade e os seres vivos que Água Grande gerou ao longo dos anos.

Várias espécies de peixes de água doce desapareceram do Rio Água Grande. Crustáceos também foram dizimados. No passado crianças e adultos debruçavam sobre a varanda do Rio para contemplarem tais espécies de peixes que a natureza dava vida no centro da capital.

Hoje, os milhares de alunos das escolas secundárias e primárias vizinhas ao Rio Água Grande, só podem observar um manto escuro que cobre o leito do rio. A empresa de electricidade, EMAE, gerida pelo Governo está localizada na margem do rio.

A central eléctrica poluente passou a despejar diariamente, centenas de litros de gasóleo no Água Grande.

Cidadãos que guardam as recordações da água límpida que o rio fazia circular no centro da capital, perguntam pelos peixes (papês, charrocos), e também pelos caranguejos e camarão que abundavam em Água Grande.

Contestam o assassinato público e oficial do Rio. As suas vozes não encontram eco, numa sociedade em que a poesia de Alda Graça, já tinha anunciado estar desprovida de valores éticos e identitários.

O gasóleo vaza todos os dias e passou a ser um rio. Alguns são-tomenses inconfornados, ou indignados, insistem em fotografar o manto escuro que agora é o Rio da Nossa Cidade.

O gasóleo não para de vazar, matando o Rio da Cidade.

Téla Nòn