CUF apresenta balanço de sete anos de missões de otorrinolaringologia em STP  

Desde 2011 que o Hospital CUF Infante Santo colabora no projeto “Saúde para Todos”, um programa implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), levando regularmente em missão a São Tomé e Príncipe, equipas de médicos, técnicos, enfermeiros, audiologistas e terapeutas do Hospital. Estas missões pretendem contribuir para a melhoria auditiva das populações, dadas as grandes necessidades sentidas em São Tomé e Príncipe.

Por ocasião da visita de estado a São Tomé e Príncipe, esta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participará num encontro com profissionais de saúde, educação e formação profissional, no qual será apresentada a intervenção do IMVF no país. Neste encontro irão marcar presença representantes das equipas clínicas, que integram as missões das diferentes especialidades, entre os quais se encontra o Diretor Clínico e coordenador do Centro de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Infante Santo e Professor Catedrático da Nova Medical School, João Paço, que fará o balanço das mais de 20 missões realizadas pela equipa a São Tomé e Príncipe nos últimos sete anos.

CUF apresenta balanço de sete anos

de missões de otorrinolaringologia ao país

Desde 2011 que o Hospital CUF Infante Santo colabora no projeto “Saúde para Todos”, um programa implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), levando regularmente em missão a São Tomé e Príncipe, equipas de médicos, técnicos, enfermeiros, audiologistas e terapeutas do Hospital. Estas missões pretendem contribuir para a melhoria auditiva das populações, dadas as grandes necessidades sentidas em São Tomé e Príncipe.

Por ocasião da visita de estado a São Tomé e Príncipe, esta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participará num encontro com profissionais de saúde, educação e formação profissional, no qual será apresentada a intervenção do IMVF no país. Neste encontro irão marcar presença representantes das equipas clínicas, que integram as missões das diferentes especialidades, entre os quais se encontra o Diretor Clínico e coordenador do Centro de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Infante Santo e Professor Catedrático da Nova Medical School, João Paço, que fará o balanço das mais de 20 missões realizadas pela equipa a São Tomé e Príncipe nos últimos sete anos.

Em cada missão, as equipas operam entre 20 a 30 doentes, fazendo uma média de 100 a 150 consultas. Em 24 missões, somam-se mais de 1000 rastreios e mais de 500 cirurgias. Paralelamente, e ao longo destes anos, as equipas do Hospital CUF Infante Santo desenvolveram também programas especiais para as crianças surdas, nomeadamente para a sua integração social, assim como programas de língua gestual.

Neste encontro com o Presidente da República Portuguesa serão ainda apresentados os resultados de uma investigação científica sobre as causas da grande incidência da surdez infantil em São Tomé e Príncipe, que deu origem ao doutoramento da otorrinolaringologista da CUF e Professora da Nova Medical School, Cristina Caroça. Esta investigação foi subsidiada por uma das cinco Bolsas de Doutoramento que a Academia CUF e a José de Mello Saúde atribuem anualmente, cada uma no valor de 20 mil euros.

De salientar que a ligação da José de Mello Saúde ao Instituto Marquês de Valle Flôr e ao Programa “Saúde para Todos” começou em 2009, ano em que se iniciaram as primeiras missões com equipas clínicas de diferentes especialidades a São Tomé e Príncipe, tendo a equipa do Centro de Dermatologia do Hospital CUF Descobertas sido pioneira nesta iniciativa. Além das missões, a equipa de Dermatologia promoveu também formações presenciais com médicos são-tomenses no Hospital CUF Descobertas, assim como formações à distância. Ainda em 2009, iniciaram-se as missões com a equipa do Centro de Ortopedia e Traumatologia também do Hospital CUF Descobertas que se realizam anualmente e até aos dias de hoje, estando a próxima prevista já para o mês de março deste ano. Em 2011, iniciaram-se as missões com a equipa de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Infante Santo que se mantêm também desde então.

6ªs Jornadas Luso-São-Tomenses de Otorrinolaringologia a dia 21 de fevereiro

Pelo sexto ano consecutivo, profissionais de saúde do Hospital CUF Infante Santo são convidados a marcar presença nas Jornadas Luso-São-Tomenses de Otorrinolaringologia, o que representa um reconhecimento pelo trabalho que as equipas têm vindo a desenvolver no país.

Com o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa, a sexta edição das Jornadas Luso-São-Tomenses de Otorrinolaringologia, subordinada ao tema “Comunicação – Do Diagnóstico à Reabilitação”, pretende contribuir para a formação dos profissionais de saúde São-Tomenses nesta área.

A sessão de abertura das Jornadas conta com o Embaixador de Portugal, Luís Gaspar da Silva, a Ministra da Saúde de São Tomé e Príncipe, Maria de Jesus Trovoada, e o otorrinolaringologista e Diretor Clínico do Hospital CUF Infante Santo, João Paço.

Sobre o projeto “Saúde Para Todos”:

O projeto “Saúde para Todos” é uma iniciativa implementada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr em parceria com o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe e que conta com o financiamento da Cooperação Portuguesa através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P e da Direção Geral da Saúde de Portugal. Mais informação em www.imvf.org

Sobre o Centro de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Infante Santo:

O Centro de Otorrinolaringologia do Hospital CUF Infante Santo é um dos mais avançados do país tendo sido distinguido com quatro prémios da Academia Americana de Otorrinolaringologia. É também reconhecido pela Ordem dos Médicos com Idoneidade Total para formação de médicos internos nos cinco anos de especialidade. O Centro é hoje uma Clínica Universitária onde se encontra sediada a Regência da Cadeira de Otorrinolaringologia da Nova Medical School.

Para mais informações, por favor contactar:​

Dina Alves– dina.m.alves@jmellosaude.pt

Direção de Comunicação e Sustentabilidade – José de Mello Saúde

​Tlm.: +351 96 627 39 62 | Tel.: +351 210 025 100