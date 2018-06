Advogados e Magistrados vão queimar seus diplomas em protesto contra violação do Estado de Direito em STP

«Atendendo que nos últimos meses temos sido confrontados com determinadas práticas violadoras dos mais elementares princípios do Direito;

Na qualidade de Juristas e Advogados as nossas atividades profissionais inspiram-se em princípios doutrinários seculares que garantem a nossa existência enquanto civilização……»

São declarações da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe que fez chegar a redacção do Téla Nón, um comunicado em que convida todos os titulares de um diploma de Direito (Advogados, Magistrados e Juristas em geral), a estarem presentes na cerimónia de queima dos diplomas a ter lugar na próxima segunda feira.

Leia na íntegra o comunicado da Ordem dos Advogados para melhor se informar sobre as razões do protesto público contra a violação do Estado de Direito em São Tomé e Príncipe. – Comunicado Cerimonia de Queima de Diplomas

