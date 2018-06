A ideia dos herdeiros de criar um ciclo de “Conversas Abertas 2018- Nuno Xavier” em Sao Tome” foi para lembrar a vida e o homem e aproveitar para conversar sobre algumas questoes essenciais que nos preoucupam e ver como poderemos contribuir (mais) para São Tome e Príncipe na sequência daquilo que Nuno Xavier Daniel Dias em tempos sonhou para o país.

As conversas irão ter lugar nos dias 9, 10 e 11 de Julho de 2018, todas a começar pelas 15:30 e a terminar as 19:00h, em São Tome e serão de entrada livre. O Programa provisorio e definitivo sera enviado o quanto antes..

No dia 9 de Julho as conversas terão lugar no Centro Cultural Português, em São Tomé, e tera como ideia principal de partida uma discussao franca e aberta sobre algumas areas de desenvolvimento e partilha de ideias interessantes e sustentáveis designadamente que possam ter um impacto na populacao de Sao Tomé e Príncipe. Nessa prespectiva poderá ser considerada como mais direccionada a enpreemdedores e empresarios mas sera certamente do interesse de toda a sociedade civil santomense.

No dia 10 de Julho as conversas terão lugar na Casa Cacau, em São Tomé, e terá como ideia principal uma discussão aberta sobre as mulheres vista por mulheres mas é aberta a qualquer participante que tenha interesse em debater e encontrar soluções nesta area.

No dia 11 de Julho terá lugar uma homenagem pública a Nuno Xavier que terá lugar no Auditório da Assembleia Nacional em São Tomé com o proposito de salientar a ideia que devera existir e manter-se uma unidade entre todos os santomenses e amigos de São Tomé com vista ao bem comum e que há uma colectividade que se lembra de todos os seus homens e mulheres que todos os dias fazem história no nosso pais.

Muito obrigada

Em meu nome e em nome dos meus irmaos Gustavo e Marta

Nelia