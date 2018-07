12º Encontro de Fundações da CPLP

Presidente do Centro Português de Fundações, Maria do Céu Ramos, no 12º Encontro das Fundações da CPLP em São Tomé e Príncipe. “As fundações são plataformas estratégicas entre os estados, a sociedade e os cidadãos para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável em 2030”, diz Maria do Céu Ramos

(9 a 11 de julho 2018)

Lisboa, 6 de julho de 2018: “Desenvolvimento e Sociedade Civil: o Contributo das Fundações” é o tema do 12º Encontro de Fundações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que se vai realizar na cidade de São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, entre 9 e 11 de julho.

Promovido pelo Centro Português de Fundações (CPF), com o apoio de diversas fundações portuguesas e são-tomenses, o 12º Encontro vai reunir representantes das fundações, das universidades e de outras organizações não-governamentais dos países de língua portuguesa, bem como representantes do Governo de São Tomé e Príncipe e da CPLP.

Em debate vão estar os desafios que se colocam aos países da CPLP, desde logo o seu contributo para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento, de que aquelas organizações, em especial as fundações, são muitas vezes os principais atores, com um enfoque especial nas políticas de gestão do território e dos seus recursos.

A abertura deste 12º Encontro, no dia 9 de julho, conta com uma intervenção inicial da presidente do Centro Português de Fundações, Maria do Céu Ramos, que destaca que “são muitos os projetos liderados ou partilhados por fundações no espaço da CPLP visando contribuir para a concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. As fundações são, sem dúvida, plataformas estratégicas entre os Estados, o setor empresarial e os cidadãos. Em São Tomé, durante estes dias vamos debater este tema e acompanhar alguns desses projetos“.

Nestes dias, será discutido o papel das fundações como representantes da sociedade civil e motores de novas propostas nas questões do desenvolvimento sustentável nos vários países da CPLP.

A iniciativa irá decorrer quer em espaços de debate, quer em workshops que terão lugar durante visitas a projetos em curso em São Tomé e Príncipe: um projeto na área da Saúde levado a cabo pela Fundação Instituto Marquês de Valle Flor e um projeto de Educação e Inclusão de Jovens, uma parceria entre a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a Fundação Alentejo e o Grupo Pestana, com o apoio do Governo local.

Será ainda inaugurada a exposição “Autores Lusófonos na coleção da Fundação PLMJ”, que ficará patente na CACAU – Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias até 8 de setembro.

Os Encontros de Fundações da CPLP iniciaram-se em 2003 como uma plataforma de instituições com uma língua comum, no sentido da constituição de parcerias sectoriais ou intersectoriais de resposta às necessidades de cada país representado.

A convergência de vontades de todos os países envolvidos e a procura de sinergias comuns têm procurado encontrar soluções adequadas e sustentáveis para o desenvolvimento dos vários países representados.

O Programa Completo pode ser consultado aqui.

O Histórico dos Encontros de Fundações da CPLP pode ser consultado aqui.

Sobre o Centro Português de Fundações (CPF)

O Centro Português de Fundações, criado em 1993 e a celebrar o seu 25º aniversário, é a plataforma de representação das fundações portuguesas e nasceu da sua vontade de, em conjunto, defenderem os seus interesses comuns.

O Centro Português de Fundações reveste a forma jurídica de associação e, de acordo com os seus Estatutos, visa a cooperação e solidariedade entre os seus Membros e a defesa dos seus interesses comuns.

Atualmente o Centro Português de Fundações conta 140 fundações associadas.

No âmbito das suas relações internacionais, o CPF mantém contactos com associações de fundações na Europa e no resto do Mundo, salientando-se, pela sua especial importância, relacionamento próximo com o European Foundation Center (EFC), o Donors and Foundations’ Networks in Europe (DAFNE) e o Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS).

veja o programa – Programa 12º CPLP v180703

Para mais informações contacte, por favor, Mário Curveira Santos através do email mcs@cpf.org.pt, telefone + 351 21 353 82 80, telemóvel 96 403 46 98, ou aceda www.cpf.org.pt

Ou Paulo Pinto Mascarenhas, através do email ppmascarenhas@jlma.pt, telefone + 351 213 845 720, ou telemóvel 96 433 7849