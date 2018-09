“ Sum Mé Xinhô” o heroi injustiçado foi homenageado como patrono do Liceu de Lobata

Os alunos, pais e professores da nova escola secundária Sebastião dos Anjos do Rosário-“Sum Mé Xinhô”, vão ter sempre em referência, uma figura são-tomense que se destacou na sociedade, mas que foi esquecida pelo tempo.

Para perpetuar a sua memória, o primeiro Liceu de Lobata, ostenta o nome do médico tradicional que salvou muitas vidas. «Foi o grande, talvez o maior médico tradicional de todos os tempos, tendo sido consultado por milhares de pessoas que acorriam ao seu consultório padecendo de lesões ortopédicas. Fez grandes milagres como referiu Carlos Bené no seu livro Almas da Elite são-tomense», explicou o Ministro da Educação Olinto Daio.

Segundo o Ministro da Educação, o país redimisse da injustiça cometida contra o mestre Sum Mé XinhÔ. «Com a escolha de Sebastião do Rosário Mé Xinhô, para patrono desta escola secundária de Lobata o país faz assim jus as palavras do escritor Albertino Bragança ao mais injustiçado dos heróis por tudo quanto fez com as suas mãos milagrosas em prol de milhares de são-tomenses», acrescentou.

O Presidente da República Evaristo Carvalho que inaugurou o novo liceu também, enalteceu a figura do patrono da escola. «Reza a história que eram os próprios médicos que recomendavam a ida ao Sum Mé Xinhô, quando cientificamente não conseguiam corrigir uma perna, um braço ou outras partes do corpo fracturado, e Sum Mé Xinhô, resolvia o problema. Desta forma pretende-se perpetuar a memória de Sum Mé Xinhô, e seus feitos às próximas gerações», declarou o Presidente da República.

O novo centro de ensino no distrito de Lobata, o terceiro mais populoso do país, contribui para a redução da sobrelotação das salas de aulas no Liceu da capital São Tomé. Tem capacidade para acolher 1600 alunos.

Acompanhe em registo audio, mais elementos sobre Mé Xinhô, relatados pelo ministro Olinto Daio :

Note-se que o primeiro liceu construído por São Tomé e Príncipe, depois da independência nacional, está localizado no distrito de Mé-Zochi, e chama-se escola Manuela Margarido. Foi construído durante a presidência de Fradique de Menezes, e foi fruto também de fundos concedidos por Taiwan.

Abel Veiga