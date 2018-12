Campanha Mén Non Solidária – “Closson di Mén” participe por STP

Todas as semanas chegam à Portugal pessoas oriundas de São Tomé e Príncipe que vêm tratar a sua saúde. Umas chegam ao abrigo dos acordos de saúde celebrados com Portugal, decreto nº 25 de 1977 de 3 de Março, outras vêm com um qualquer visto de estada temporária. Mas vêm, porque no nosso país não existe tratamento para os seus males!

Subjacente à vinda de muitos destes doentes, estão anos de “batalhas”, de sofrimento, enquanto aguardam a decisão do Ministério da Saúde ao pedido de junta médica, ou aguardam as verbas do Ministério das Finanças para pagamento da viagem para Portugal ou esperam por um visto, agravado muitas vezes por um processo de triagem que aponta para um processo de selecção pouco claro e ineficaz.

Já em Portugal, os parcos recursos da embaixada, associada a factores como o desenraizamento cultural, entre outros, leva a que muitas destas pessoas vivam com grandes dificuldades. Apesar dos problemas com que estes doentes (sobre) vivem em Portugal, muitos não querem regressar ao país de origem. A dificuldade em obter tratamento médico e medicamentos é a razão mais apontada para não regressar.