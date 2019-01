São-tomenses receberam 2019 com alegria

Milhares de pessoas começaram o ano 2019, a tomar banho na Praia. Uma tradição de lavagem do ano velho, para que o ano novo seja promissor. Este ano, a rumaria para as praias, foi marcada está a ser marcada pela expressão de liberdade e retoma da convivialidade entre os são-tomenses.

O ano novo dá sinal de que São Tomé e Príncipe, está a retomar o ambiente de convivialidade entre os seus cidadãos, independentemente da sua coloração partidária. Um ambiente imposto pela tradição fraterna do homem são-tomense, mas que esmoreceu sobretudo em 2018, que foi o ano eleitoral, mais tenso da história do país.

Ângela Maria Afonso , uma cidadã que celebrava o novo ano na Praia, confirmou tal propósito. «Graças a Deus tudo está bem. Agora com nossa hora tradicional que foi reposta, estamos a celebrar o novo ano com alegria, e com esperança», afirmou.

As peripécias de 2018 foram lavadas no dia 1 de Janeiro, nas águas do mar, para renascer novo são-tomense em 2019. «É uma dia de festa e de alegria. Um dia de união, que os são-tomenses estejam unidos e juntos», disse Gilson Espírito Santo.

Os são-tomenses receberam 2019 com uma alegria, que faz inabalável a esperança que depositam no futuro melhor. As praias foram palcos de banquetes de várias iguarias, música ao vivo, e não faltou uma sopa a base de folhas da terra, para retemperar o corpo que acaba de lavar as mazelas de 2018.

François da Conceição é o cozinheiro da Sopa que está a ter fama no país. Explicou que a sopa a base de carnes de galinha, porco, e vaca, recebe diversas folhas terra como Folha Ponto, Folha de Micocó, e Coentros vulgo “Chêlu Sum Zon Maiá”.

2019, renova a esperança dos são-tomenses, que começam a recuperar a convivência mútua que sempre os caracterizou.

Abel Veiga