STP retomou a sua hora secular

O tempo em STP voltou a ser contado como acontecia há mais de 500 anos. Em Janeiro de 2018, de repente o então Governo de Patrice Trovoada, decidiu surpreender os são-tomenses com o anúncio da mudança da hora. Sem qualquer estudo prévio, os são-tomenses foram confrontados com a necessidade de adiantar o relógio em 1 hora.

Consequências nefastas aconteceram em 2018, por causa da mudança da hora. O Téla Nón visitou algumas comunidades do interior do país, e registou o protesto de algumas famílias, pelo facto dos seus filhos terem perdido o ano lectivo 2017/2018, por causa da nova hora, imposta de repente aos são-tomenses.

Naquelas comunidades do interior, nomeadamente na Roça Vista Alegre, as crianças que frequentam o ensino primário, e não só, tinham que por-se a caminho da escola localizada em Otótó ou na Vila da Madalena, no mínimo às 6 horas novas, ou seja as 6 horas de Patrice como foi baptizado, que correspondem a 5 horas reais de São Tomé, ou seja, marcadas pelo tempo universal coordenado.

As crianças acabaram por perder o ano lectivo, porque às 6 horas de Patrice, ainda o sol não nascia em São Tomé e Príncipe. A escuridão ainda era forte, e as crianças não poderiam andar pelos caminhos de mato entre árvores gigantes, e arbustos como cacaueiros e bananeiras, e em plena escuridão até chegar a Otótó ou a Vila da Madalena.

Casos de castigo dados aos são-tomenses pela mudança da sua hora centenária abunda pelo país. O nascer de 1 de Janeiro de 2019, pôs fim aos transtornos imposto aos são-tomenses pela Hora de Patrice.

O novo Governo, que em campanha eleitoral colocou a reposição da hora centenária como uma das suas principais propostas ao eleitorado, assim que tomou posse no dia 3 de Dezembro, reuniu em conselho de ministros e decidiu por fim a hora de Patrice, a partir de 1 de Janeiro de 2019.

A primeira madrugada do novo ano, foi um dia de grande festa na Praça da Independência, onde milhares de São-tomenses celebraram o regresso da sua hora centenária.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor, uma petição da sociedade civil são-tomense em Fevereiro de 2018, exigindo o fim da hora de Patrice. Um documento com argumentos técnicos que demonstraram a ilegalidade do acto do anterior governo :

Abel Veiga