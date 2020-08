Empresários dispostos a investirem na requalificação do mercado municipal

Seguindo o programa de apresentação pública e debate do projecto de requalificação do edifício do mercado municipal e a sua zona adjacente, o Ministério das Obras Públicas e a Autarquia de Água Grande, reuniram-se com os empresários e homens de negócios que operam no mercado de São Tomé.

O projecto elaborado por um grupo de arquitectos e engenheiros nacionais, atraiu a atenção do sector privado, que viu na projecção feita, uma série de oportunidades para investimentos.

António Alves, empresário santomense nas áreas de turismo e de construção civil, louvou o trabalho feito pelos arquitectos.

«Como empresário é de saudar e dizer ao Governo que leve em diante este projecto. Que seja executado, com todo carinho. Nós também vamos participar dando a nossa colaboração para execução deste projecto», afirmou o empresário António Alves, mais conhecido em São Tomé e Príncipe, por António Navalhada ou António Dolores.

O edifício do mercado municipal que preenche uma área de cerca de 4 mil metros quadrados no coração da zona histórica da cidade de São Tomé, está projectado para se transformar num centro multi-usos. A promoção do turismo é uma das principais valências.

Ramy Zayat empresário santomense, disse que « São Tomé como cidade precisa muito desse projecto. Um projecto que apoia a área do turismo, e que fará grande diferença no mercado».

O grupo privado Noor liderado por Ramy Zayat, manifestou disponibilidade em investir no projecto de requalificação que foi exibido ao sector privado. «O Governo quer que os privados participem no projecto, e estamos prontos para investir nesta área. Queremos que o projecto seja realizado, e o governo deve tudo fazer para trazer este projecto a realidade», frisou o investidor de origem libanesa.

O Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, sentiu que há cada vez maior tendência do sector empresarial nacional se envolver de forma colectiva, com vista a realização do projecto de requalificação do mercado municipal. «Se for consensual, teríamos uma boa solução envolvendo as entidades financeiras, os empresários, e todos os que estiverem interessados para fazermos algo que seja apropriado por todos», referiu Osvaldo Abreu.

O Governo recusa qualquer possibilidade de apenas um grupo privado monopolizar as múltiplas oportunidades de negócio que o projecto de requalificação vai gerar em torno do edifício do mercado municipal.

«Estamos a colher a sensibilidade do empresariado nacional e estrangeiro. Queremos envolver todos os interessados. Há sectores empresariais que já nos transmitiram que se entregarmos o projecto o fariam de forma completa. Não queremos monopolizar esta infra-estrutura para 1 ou 2 grupos. É um património nosso, e é com esta faceta de participação colectiva que queremos desenvolver o projecto», explicou o ministro das obras públicas.

Para além de lojas, auditório, e pólos para prestação de serviço diversificado, o edifício requalificado vai albergar algumas unidades de serviços do Estado. O Ministro das Obras Públicas, deu exemplo dos serviços de registos e notariado, e o de emissão de passaportes.

Abel Veiga