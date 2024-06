“Amigos da Cidade de São Tomé” estão decepcionados e vão abandonar a recuperação da capital

Os Amigos da Cidade são a mais expressiva manifestação da sociedade civil santomense registada nos últimos 30 anos. Nasceram em março de 2023. 164 cidadãos nacionais no país e na diáspora uniram forças e contribuíram financeiramente para uma causa nacional. A recuperação dos bancos públicos, passeios e jardins da cidade de São Tomé.

Os Amigos da Cidade tinham um sonho, devolver à centenária cidade de São Tomé o estatuto perdido sobretudo depois de 1991, de cidade mais linda e limpa de África.

Era preciso mudar o cenário das ruas de São Tomé, equiparado ao de uma capital que tinha sofrido um bombardeamento aéreo. Apesar das dificuldades financeiras que as famílias e o mundo vivem, os cidadãos reunidos como Amigos da Cidade, disponibilizaram dinheiro e ao mesmo tempo angariaram patrocínios sobretudo os que vivem no estrangeiro, para devolver honra e dignidade à capital que tinha sido vandalizada.

Os Amigos da Cidade trabalharam dia e noite. Removeram os escombros e ergueram novos bancos públicos nas principais avenidas da cidade, nomeadamente, na longa avenida da independência, que liga a Igreja da Sé e o palácio presidencial, ao “defunto” Clube Náutico.

«Contactei pessoas amigas dentro e fora do país. Angariou- se dinheiro, e recuperou-se 42 bancos públicos desde o cruzamento da CST e ao longo da estrada que vai para o palácio dos congressos», declarou Maise Bragança, coordenadora dos Amigos da Cidade.

Os passeios danificados como se uma bomba tivesse caído sobre eles, também foram recuperados. «Recuperamos também 2 passeios», confirmou Maise Bragança.

Os Amigos da Cidade empenharam-se também na reconstrução dos jardins que no passado longínquo ornamentavam os passeios da antiga bela cidade de São Tomé.

«A nossa iniciativa visou atenuar o estado de degradação da cidade. Somos um país sem jardim», afirmou Maise Bragança.

Aos poucos, parte da cidade de São Tomé começou a brilhar. O primeiro exemplo da força que a sociedade civil pode ter na edificação de uma sociedade e de um país, estava patente aos olhos de todos. Mas, foi sol de pouca dura.

O Estado santomense que já tinha perdido a sua autoridade há mais de 30 anos, tendo convivido com o vandalismo que destruiu a capital e as demais infraestruturas do interior (Roças), não reagiu contra aquilo que ao que tudo indica passou a ser normal e legal na República, o vandalismo.

«Os passeios e os bancos públicos foram recuperados com sacrifício, e agora são utilizados como trampolim de uma oficina de rua, que lá se encontra», denunciou Maise Bragança.

Foto Maise Bragança – Oficina mecânica na via pública diante do palácio presidencial usa banco reabilitado

Os jardins cultivados pelos Amigos da Cidade terão talvez provocado choque ao reino dos Vândalos. «Danificaram o jardim que fizemos dentro dos passeios. A população pisou e arrancou as flores», reclamou a coordenadora dos Amigos da Cidade.

Os bancos públicos também não estão sendo poupados. «Ainda nesta semana partiram 4 bancos públicos que foram recuperados» acrescentou.

Quando não são partidos, os bancos públicos são transformados em mesa de mercado, para venda de roupas de fardo ou então para descansar os pés. Os vândalos sentam no vértice superior dos bancos e fixa os dois pés no assento.

Tudo acontece na avenida da independência, ou seja, na porta de entrada do Palácio do Povo, residência oficial do Presidente da República e Chefe de Estado. Os Amigos da Cidade dizem que já perceberam tudo. O país mudou radicalmente. A iniciativa civil de bem fazer, de reconstruir o país e a nação, sem envolvimento com os partidos políticos-dirigentes, não tem qualquer protecção do Estado que nasceu após a proclamação da segunda República em 1991.

«A tendência é desistir, as pessoas fazem essa contribuição com amor ao país, mas diante da situação só resta desistir», pontuou Maise Bragança.

Os Amigos da Cidade prometem que assim que terminarem a requalificação do último bloco de passeio da avenida da independência será dado fim ao projecto cívico, que pretendia recuperar os escombros que passaram a ornamentar as ruas da cidade de São Tomé.

Abel Veiga