Mais arroz para garantir a estabilidade social e política

Em São Tomé e Príncipe, o arroz determina muito da estabilidade social e até mesmo política que o país pode viver durante um ano.

A rotura do stock do arroz gera mal estar social, e o produto acabou por se transformar num importante trunfo eleitoral em São Tomé e Príncipe.

Japão é o parceiro tradicional de São Tomé e Príncipe, no fornecimento gratuito de arroz para alimentar a população, muito dependente deste cereal.

Na terça – feira, o governo do Japão através do embaixador Masaaki Sato, entregou ao Governo são-tomense 157 contentores com 3390 toneladas de arroz. As 3390 toneladas de arroz só cobrem 1/3 das necessidades nacionais de consumo do produto.

O arroz ofertado pelo Japão é o mais procurado pela população. É vendido a 13 dobras o quilo. O embaixador do Japão, exigiu na ocasião que o governo faça boa gestão do arroz ofertado, principalmente o fundo de contra-partida. «Espero que o Governo são-tomense continui a gerir rigorosamente a recepção do arroz e o fundo de contra-partida resultante da venda do produto»afirmou Masaaki Sato.

O fundo de contra-partida resultante da venda do arroz ofertado, é utilizado para a implementação de projectos de desenvolvimento social. No passado parte importante do fundo de contra.partida do arroz foi delapidado. Daí a razão de ser da chamada de atenção do Governo d o Japão.

A ministra do Turismo, Cultura e Comércio, Maria da Graça Lavres, recebeu o donativo alimentar do Japão, e anunciou que a ajuda, «vai contribuir para a garantia da segurança alimentar em São Tomé e Príncipe, e vai nos ajudar a resolver grande parte dos problemas sociais, uma vez que para além de ser vendido a população, também vai ser distribuído aos organismos sociais que têm tanta carência do arroz para o seu menu diário», precisou a ministra.

Arroz do Japão deverá manter a estabilidade social, e o sossego político, durante as próximas semanas.

Abel Veiga