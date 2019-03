Governo solidário com as vítimas de Moçambique e de Angola

Numa nota de pesar o Governo de São Tomé e Príncipe, manifestou solidariedade as vítimas do ciclone Idai, que devastou várias regiões de Moçambique. Na mesma nota de pesar, o governo liderado por Jorge Bom Jesus, estende a solidariedade de São Tomé e Príncipe, para com as vítimas do temporal que sacudiu a província de Benguela em Angola.