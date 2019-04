“Infância não deve Doer” num país onde aumenta os abusos sexuais de menores

“Infância não deve Doer”, é o lema que o ministério da Educação e Ensino Superior, lançou para celebrar o mês de Abril, considerado como o mês internacional de prevenção contra a violência na infância.

O Ministério da Educação e Ensino Superior escolheu a comunidade piscatória da Praia Gambôa, para lançar a campanha de sensibilização que pretende mudar o comportamento dos adultos, em relação às crianças, e preparar psicologicamente as crianças para que sejam adultos livres de desvios psíquicos, que provocam maus tratos contra as crianças.

Desvios que levam alguns adultos a cometeram no presente, actos violentos e criminosos, contra as crianças. O gabinete do Ministério da Justiça que acompanha as situações de violência em São Tomé e Príncipe, anunciou no acto de lançamento da campanha “ Infância não deve Doer” que os casos de abusos sexuais contra as crianças está a aumentar no país.

No ano 2017 foram registados 22 casos de abusos sexuais contra as crianças. Já no ano 2018, o número de casos saltou para 66. «A situação tem agravado nos últimos tempos», precisou o Director do Gabinete contra violência do Ministério da Justiça.

Um dos oradores da campanha, explicou que «este comportamento social negativo acontece porque os actuais adultos, que o pratica, não tiveram boa educação na infância».

Por isso a campanha “Infância não deve Doer”, pretende sensibilizar e informar também as crianças, para que não sejam adultos desviados.

Abel Veiga