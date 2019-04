PJ condena “inaceitável falta de respeito” do Procurador Geral Kelve Carvalho

As declarações do Procurador Geral da República, na última sexta feira através de um comunicado lido a imprensa, são consideradas pela Directora da Polícia Judiciária, como sendo «insultuosas e ameaçadoras à instituição».

Maribel Rocha, disse que o Procurador Geral Kelve Carvalho, demonstrou «uma inaceitável falta do respeito mútuo que deve existir entre instituições do Estado que colaboram e que têm como missão principal a luta contra a criminalidade em geral e em particular os crimes económicos e financeiros que têm lesado a economia do país».

O Procurador Geral Kelve Carvalho, condenou a actuação da Polícia Judiciária na detenção do ex-ministro das finanças, assim como a acção da polícia em ter impedido que o ex-ministro das obras públicas Carlos Vila Nova ausenta-se do país. Os dois ex-governantes, fora constituídos arguidos num processo investigado pela PJ. Ambos são acusados de prática de crime de participação económica em negócios, enriquecimento ilícito, corrupção passiva para actos ilícitos, e branqueamento de capitais.

Primeiro a ser detido foi o ex-ministro das Finanças. Caso que provocou reacção de condenação por parte do Procurador Geral da República. «O Ministério Público, validou a detenção do suspeito que foi apresentado ao Juiz de instrução criminal, que por sua vez com base nos indícios, decidiu pela prisão preventiva do arguido», relatou a Directora da PJ.

A Polícia Judiciária, explicou que agiu com base na lei. « O número 5 do artigo 3 da lei 17/2018 consagrou a possibilidade da Polícia Judiciária desenvolver a investigação criminal, assim que tiver a notícia do crime, ou por determinação da autoridade judiciária, que seria o Ministério Público. A polícia judiciária teve a notícia do crime e deu início a investigação nos termos da lei. Fica claro que a Polícia Judiciária não usurpou as funções do ministério público», frisou.

A PJ considera que no seu comunicado, o Procurador Geral da República agiu de forma irreflectida, irresponsável, e sensacionalista. «Desautorizou na Praça Pública, uma instituição do Estado fundamental na luta contra a criminalidade em geral e em particular contra os crimes de corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes económicos e financeiros que vêm minando a nossa economia», concluiu Maribel Rocha.

A Polícia Judiciária diz que não se desarma, e que vai continuar a combater a criminalidade, sobretudo os criminosos de colarinho branco, que retiram ao povo os parcos recursos financeiros, que o país produz, ou recebe de parceiros internacionais.

Note-se que a acção da Polícia Judiciária em investigar e prender os suspeitos de crimes económicos e financeiros, é novidade em São Tomé e Príncipe. Até o segundo semestre de 2018, existia em São Tomé e Príncipe a Polícia de Investigação Criminal(PIC), que se limitava a investigar os roubos de banana e de galinhas, e alguns assaltos à mão armada.

Com apoio técnico e formação ministrada pela Polícia Judiciária de Portugal, uma instituição reconhecida a nível da Europa, como sendo muito competente na investigação de todo tipo de criminalidade, com ênfase para a criminalidade económica e financeira, nasceu então a Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe.

A PJ de São Tomé e Príncipe tem um novo Estatuto, que lhe confere autonomia para investigar crimes, com e sem o aval da Procuradoria Geral da República.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor a lei publicada em Diário da República que mostra claramente que a PJ não é a antiga PIC.

Abel Veiga

