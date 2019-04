Ministro anuncia 200 apartamentos em 4 anos

Osvaldo Abreu, ministro das obras públicas e infra-estruturas, anunciou na última semana que no quadro da parceria com investidores chineses, vão ser construídos 200 apartamentos em São Tomé e Príncipe até o ano 2022, período correspondente ao mandato do actual governo.

O Ministro que se reuniu no seu gabinete com o grupo empresarial chinês, e os técnicos do seu ministério, testemunhou a apresentação do projecto final.

O projecto de construção dos 200 apartamentos, vai ser implementado de forma faseada. A primeira fase envolve 60 apartamentos, que segundo o Ministro, vão ser construídos nos distritos de Lobata e Cantagalo.

Os apartamentos serão distribuídos em 5 edifícios de 3 pisos cada. 3 edifícios serão erguidos no distrito de Cantagalo(região centro-sul da ilha de São Tomé), e 2 edifícios em Lobata(Região centro-norte da ilha de São Tomé).

Osvaldo Abreu, explicou que a selecção da empresa para realizar a obra deverá acontecer no primeiro semestre deste ano. O financiamento é da China.

O tempo provará se o jovem Ministro Osvaldo Abreu, não cometerá a mesma gaffe que cometeu o jovem ex-ministro Albertino Francisco no ano 2013.

O então Ministro da Juventude do Governo de coligação MLSTP/PCD/UDD, no ano 2013 garantiu ao país que seriam construídas mais de 400 habitações para juventude, até ao ano 2014.

6 anos depois, a juventude considerada como principal destinatário dos apertamentos, não viu a construção de tais habitações em São Tomé e Príncipe.

