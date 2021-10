Madalena vai ter campo polidesportivo dentro de 3 meses

Iniciaram-se na vila da Madalena no centro da ilha de São Tomé, as obras de construção de um Campo Polidesportivo. Avaliado em 262.184 euros, as obras são financiadas pela empresa petrolífera GALP. O financiamento resulta do acordo de exploração de petróleo nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe.

O Ministro do Desporto e da Juventude Vinício Pina, foi quem lançou a primeira pedra para a construção do Campo Polidesportivo. «É um projecto que pela sua dimensão social certamente vai galvanizar a juventude e abrir novos horizontes…», referiu o ministro.

Pacata, a vila da Madalena, é deste tempos passados, o principal pólo de desenvolvimento das populações de diversas localidades do distrito de Mé-Zochi. Tem uma das primeiras escolas construídas no país, a Albertina Matos, que foi e continua a ser o berço do saber para largas centenas de santomenses originários da região centro do distrito de Mé-Zochi.

A cerimónia de oficialização do acto foi presidida pelo ministro do Desporto, Vinício de Pina, assim como alguns dirigentes locais, dos quais se destaca Américo de Ceita, líder do município da Trindade, distrito de Mé-Zóchi.

Falando, a propósito da oficialização do acto, quinta-feira, Vinício de Pina afirmou que a instalação desta futura infra-estrutura desportiva visa conferir a vila de Madalena uma outra dinâmica, a qual se acresce a uma forma de potenciar educação física e recreação nesta urbe do distrito de Mé-Zóchi.

Dentro de 3 meses será inaugurado o pólo desportivo, que em nome da Vila da Madalena, vai incluir as populações de Ototó, Santa Cruz, Quimi-Quimi, Água Clara, Mateus Angolares, Santa Margarida, Prado, Gratidão, Vista Alegre e muitas outras, na prática do desporto.

Abel Veiga