Escândalo: Nova casa da AGER custou 2 milhões e 120 mil dólares mas não serve

A Autoridade Geral de Regulação de São Tomé e Príncipe funciona desde o seu nascimento num edifício arrendado. No ano 2018, com o aval do ex-ministro das Infra-estruturas, Carlos Vila Nova, a AGER recorreu a crédito bancário no valor de 2 milhões e 120 mil dólares.

O dinheiro foi aplicado na compra do edifício (na foto), para fixar a sede da AGER. O edifício de obras ainda inacabadas, foi visitado na terça – feira pelo novo ministro das obras públicas Osvaldo Abreu, que declarou publicamente ser inviável a fixação dos serviços da AGER, no edifício que custou mais de dois milhões de dólares.

Segundo o Ministro, para transferir a AGER da casa arrendada onde funciona, para o novo edifício, serão necessários mais 400 mil dólares para investir em obras de requalificação do edifício.

Enquanto isso, a directora da AGER fez apresentou para a imprensa contas, que apontam para a falência técnica da AGER.

O fardo da dívida de 2 milhões e 120 mil dólares, contraída junto a um banco comercial, para compra do edifício inviável, está a sufocar a autoridade geral de regulação.

(Correcção)Até o mês de Maio a autoridade paga mensalmente 208.541, 67 dobras ao banco, cerca de 10 mil dólares, para amortizar a dívida. A partir do mês de Junho, o valor sobe para 335.376,34 dobras, equivalentes a 15 mil dólares. Um processo de reembolso ao banco, que demora 15 anos.

A directora disse que a empresa já cortou bastante as regalias ou direitos dos funcionários, para conseguir pagar o crédito bancário, agora com o agravamento dos juros da dívida, a AGER tem que recorrer à ajuda financeira do Estado, para cumprir a responsabilidade assumida com o banco comercial.

Abel Veiga