EX-PCA da AGER reage às “falácias” de Silvino Palmer

Resposta do ex – PCA da AGER Dr. Orlando Fernandes em reacção as falácias do senhor Dr. Silvino Palmer

O Senhor Dr. Silvino Palmer na sua comunicação a Nação Santomense sobre a AGER, escreveu dizendo tantas coisas, mas em rigor, não esclareceu nada. Falou sobre o processo de edifício comprado pela AGER, factos e conclusão, misturou muitas coisas, Regulamento Interno elaborado pela anterior administração, que acabou com uma vergonha nacional de os Administradores poderem trabalhar um único dia e estar em casa a receber 2000 / 2500 euros mês, durante 2 anos segundo as suas próprias palavras, adoptou a AGER até de um sistema PBX, faltando apenas dizer que o PBX foi fabricado por ele.

A leitura da referida comunicação atraiu a minha curiosidade e, porque se referiu a anterior Administração de forma sistemática, a administração constitutiva, que procriou a AGER, ensinou-a a dar os primeiros passos, a crescer, correr e ser hoje uma pessoa jurídica com notoriedade, não fosse os últimos acontecimentos, não posso ficar naturalmente indiferente, face aos excessos de linguagem e omissões registadas, pelo que sou impulsionado a trazer algumas clarificações, sustentadas por provas documentais, de forma que o leitor não se alimente, de declarações bombásticas, falácias e erróneas, sem nexo e inconsistentes, de alguém que a meu ver, se encontra apreensivo, desesperado, perdido e tenso.

Não é minha intenção entrar nesta jogada, nesta briga, aliás, ela não é minha, não me diz respeito, não me interessa o que o senhor Dr. Silvo Palmer e seus pares fizeram ou deixaram de fazer, pois, cada um age conforme as suas competências, suas consciências, sabendo a partida que os gestores públicos se sujeitam a conformidade das leis.

Senhor Dr. Silvino Palmer, não tenho dúvidas sobre suas competências, do seu intelecto e talento, mas o senhor certamente saberá que a “Regulação” é uma especialidade. Para além disso, os gestores no geral devem ater-se aos mandamentos da Lei. Não é por acaso que no ordenamento jurídico Santomense, encontramos algumas leis que contêm princípios dirigidos à Administração Pública. Neles há, de forma expressa ou tácita, conjuntos de princípios normativos directores da actividade administrativa. Dentro da Administração Pública, existem vários princípios, destacando-se dentre eles, o “Principio da Legalidade” e o da “Boa Fé”.

O princípio da legalidade aparece expressamente no Código de Procedimento Administrativo, artigo 3º., D.L nº. 25/2005, de 9 de Novembro, Diário da República nº. 31, que passo a citar, convidando-lhe a uma visita a referida norma:

“1 – Os órgãos da Administração Pública devem actuar em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes que lhes estejam atribuídos e em conformidade com os fins para que os mesmos poderes lhes forem conferidos.

“2 – Os actos administrativos praticados em estado de necessidade, com preterição das regras estabelecidas neste Código, são válidos, desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcançados de outro modo, mas os lesados terão o direito de ser indemnizados nos termos gerais da responsabilidade da Administração”.

Aliás, como lecciona Hely Lopes Meirelles:

“A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua actividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.

Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, compara as actividades de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público de forma esclarecedora:

“O administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido, é permitido ao gestor privado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode inclusive conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito possa ser feito por terceiros(…)

Porém, o gestor público não age como “dono”, que pode fazer o que lhe pareça mais cómodo. Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.”.

Ainda para Hely Lopes Meirelles:

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

A Legalidade é intrínseca a ideia de Estado de Direito, pensamento este que faz que ele próprio se submeta ao direito, fruto de sua criação, portanto esse é o motivo desse princípio ser tão importante, um dos pilares do ordenamento. É na legalidade que cada indivíduo encontra o fundamento das suas prerrogativas, assim como a fonte de seus deveres. A administração não tem fins próprios, mas busca na lei, assim como, em regra não tem liberdade, escrava que é do ordenamento.

O Princípio da Legalidade é uma das maiores garantias para os gestores frente o Poder Público. Ele representa total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que, os agentes da Administração Pública devem actuar sempre conforme a lei. Assim, o administrador público não pode, mediante mero ato administrativo, conceder direitos, estabelecer obrigações ou impor proibições aos cidadãos. A criação de um novo tributo, por exemplo, dependerá de lei.

Por fim, esse princípio é vital para o bom andamento da administração pública, sendo que ele coíbe a possibilidade do gestor público agir por conta própria, tendo sua eficácia através da execução jurídica dos actos de improbidade, evitando a falta de vinculação à norma e, principalmente, a corrupção no sistema. Essa preocupação se faz constante para que seja atingido o objectivo maior para o país, o interesse público, através da ordem e da justiça”.

A sua administração desrespeitou as Leis. Aonde é que já se viu uma norma interna (uma resolução) do colégio de administradores se sobrepor a uma Lei, a um Decreto-Lei ou pretender anular o valor jurídico de uma norma com hierarquia superior? Só na AGER e na sua gestão!….No mundo do direito, cabe à lei o primeiro lugar dentre as várias ordens emanadas do Estado. A lei é o rochedo de bronze contra o qual se quebra qualquer outra disposição que lhe seja contrária. E é nisto que reside a superioridade da lei.

O meu esclarecimento incidirá essencialmente sobre as seguintes matérias:

Edifício comprado pela gestão vs Orçamento do projecto arquitectónico mandado elaborar pela anterior administração,

Regulamento Interno vs Decreto-lei nº. 14/2005, de 24 de Agosto (Estatutos da AGER);

Sexlines e fraude em telecomunicações, Gateway

PBX que não existia,

IRC pago a Direcção dos impostos,

Orçamento previsional

DOS FACTOS

1 – Edifício comprado pela AGER versus Projecto arquitectónico para futura sede da AGER mandado elaborar pela minha gestão.

A minha saída da Instituição, em 7 de Abril de 2017, foi entregue a nova gestão, no processo de transferência de pasta, um conjunto de processos e documentos, dentre eles, o projecto arquitectónico para a futura sede da AGER. Trata-se de um projecto estratégico, concebido pelo arquitecto Paulo Daio e Associados, composto de 4 pisos e com um terraço, e um espaço para cozinha e bar.

O projecto de imóvel tem como área total, 860 m2, distribuído em 4 pisos, e o custo de construção estimado em 2012, era de cerca de 516 000 Euros (Quinhentos e dezasseis mil euros). Não incluía, claro está, o custo de elevador. Acredito que a valorização registada no sector de construção de 2012 a esta parte, o referido valor possa estar desajustado. No entanto, ainda que o multipliquemos, por coeficiente 2, mesmo assim, estaríamos a falar de € 1 032 000 (Um milhão e trinta e dois mil euros), nada comparada ao valor que a sua gestão pagou, ou seja, o que senhor escreveu, USD 2 150 000 USD (Dois milhões, cento e cinquenta mil dólares americanos). Não me compete entrar no mérito dessa questão, mas é um caso para a investigação das autoridades competentes. Por outro lado, o projecto arquitectónico deixado é a imagem da AGER, estruturado para servir o presente e o futuro da instituição, com várias valências e nele, até se previa arrendar um piso como forma de recuperar o capital que seria investido. Agora pergunto-lhe senhor Dr. Silvino Palmer, a sociedade santomense quer saber, que destino a sua gestão perspectivou para o referido projecto e o seu respectivo espaço? Um projecto que custou a Instituição € 28 000 (Vinte e oito mil euros), um espaço concedido pelo 11º. Governo Constitucional, no qual se investiu bastante, pois, a AGER teve que indemnizar por decisão competente da Assembleia Nacional aos antigos donos em cerca de USD 40 000 (quarenta mil dólares), teve que mandar demolir o imóvel que ai se encontrava (antiga casa Ponta Figo), face a sua perigosidade para os transeuntes e não só, teve que fazer o realojamento das pessoas que haviam ocupado o imóvel. Pergunta-se, como é que fica tudo isso? Quem vai assumir todos esses custos? São para deitar ao lixo? O senhor não acha que a sua gestão agiu de forma inconsequente?

Não quero acreditar a comparação que o senhor faz quanto a localização do imóvel. Pretender justificar que a localização do imóvel adquirido por sua gestão encontra-se numa zona com maior prestigio em relação a localização de um imóvel que seria edificado nas imediações do grande centro (Banco Central, BISTP, Finanças e Ministério de Agricultura), não entendo.

2- Regulamento Interno vs Decreto-lei nº. 14/2005, de 24 de Agosto (Estatutos da AGER)

Fica a sensação de que os vinte meses (20) que o senhor passou na AGER não lhe permitiram conhecer devidamente a Instituição e muito menos os seus Estatutos, pois, referiu-se ao Regulamento Interno, como que a antiga Administração tivesse inventado coisas e tivesse criado um Regulamento para dele retirar dividendos. Não é nada disso. O senhor está agindo de má fé e vou lhe mostrar os factos, o lado bom da verdade. Como deve saber, a AGER é uma autoridade reguladora multissectorial, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituída sob a forma de autarquia especial ou outro ente da administração indirecta, cuja finalidade é regular e/ou fiscalizar a actividade dos sectores de Telecomunicações, Correios, Água e Electricidade e, a gestão do espectro radioeléctrico etc. Um Regulamento Interno não nasce do nada. Tem que estar sempre amparado numa norma que lha dá corpo, ou seja, tem que ter uma base legal e na ocorrência, são os Estatutos que por certo senhor desconhece, pois, caso o conhecesse, não teria escrito tantos disparates. Convido-lhe, pois, a fazer uma visita ao Decreto-Lei nº. 14/2005, de 24 de Agosto, artigos 9º, 10º e 12º, respectivamente a “Incompatibilidade” que os administradores se sujeitam, a “Garantia” e “Conflitos de interesse”. Por outro lado, como se disse acima, todo o Regulamento Interno parte de uma norma ou uma Lei e o criado pela anterior administração de que fui o rosto não foge a regra.

A norma que criou a AGER foi dada publicidade em 24 de Agosto de 2005 e o Conselho constitutivo tomou posse em Julho de 2006, sensivelmente um ano depois da criação do Órgão. Como pode constatar, a Lei não foi feita pela antiga administração, ela simplesmente preparou o Regulamento Interno observando estritamente, o espírito da Lei (Os Estatutos) e conforme a vontade expressa do legislador. Alias, se o senhor visitar os Estatutos das congéneres, constatará isso mesmo. Portanto o que senhor diz que basta os administradores trabalharem um dia e deixarem a instituição, aufeririam salários de 2000/ 2500 euros mês, durante dois anos, não é assim, esta é sua interpretação maliciosa. Na actualidade e no regime geral, conforme o Decreto-lei nº. 23/2011, de 27 de Junho, Diário da República nº 65, os gestores públicos são nomeados por um período de três anos. Vamos imaginar que antes do fim do seu mandato, o órgão de nomeação que neste caso é o Governo decida dar por finda o seu mandato por conveniência própria, fica o Governo obrigado a assumir as consequências jurídicas da sua decisão, via pagamento de uma indemnização do tempo que faltava para concluir o seu mandato, nrsº.1, 2 e 3 do art.28º, do supracitado diploma. Se a exoneração tiver lugar por facto ou causa imputável ao gestor, considerar-se-ia justa causa e ai naturalmente não há lugar a qualquer indemnização. Este é o regime geral.

No entanto, como pode constatar conforme espelhado acima, a AGER tem um regime especial. Os seus administradores estão dotados de muitas informações e tomam decisões em relação as empresas reguladas, pelo que no fim dos seus mandatos, estão proibidos por lei em trabalhar em questões da jurisdição da AGER durante 2 anos. Estarão portanto de quarentena e é justo conforme estabelece a Lei, beneficiarem de um salário base durante o período de quarentena. Esta foi a razão, que tendo sido dado por terminado a minha missão, enquanto Presidente do Conselho de Administração, fui convidado pelo então Ministro das Infra-estruturas para seu “Assessor” nas áreas das TICS/Regulação, mas que infelizmente, tive que abandonar devido o seu egoísmo e de seus pares, que devido a falta de capacidade para interpretar as leis, puseram em causa o meu sustento e da minha família, quando em período anterior e conforme manda a lei, os meus antigos colegas de Conselho com mandatos terminados em 2015, foram cobertos por esta prerrogativa. O senhor e seus pares não acabaram com a vergonha nacional, como refere. Os senhores remeteram e transferiram simplesmente a responsabilidade de decisão para os Tribunais. Há direitos que são irrenunciáveis e os meus estão nesta lista.

Aqui ficam os extractos dos artigos 9º, 10º e 12º conforme acima, ignorado por si.

Art.9º. Incompatibilidade

“Os administradores estão sujeitos ao regime de incompatibilidade e impedimentos estabelecidos na lei para os titulares de altos cargos públicos.

Os Administradores estão ainda impedidos de;

Ser accionistas ou ter qualquer interesse financeiro numa entidade regulada; Exercer funções ou negociar emprego numa entidade regulada, seus accionistas ou participantes, associações ou representantes de entidades reguladas ou representantes de consumidores, etc, etc

Art. 10º. Garantias

1) Os administradores só poderão ser exonerado antes do termino dos seus mandatos, por desempenho deficiente, incapacidade de desempenhar funções, ou ainda por má conduta legal ou ética.

2) A exoneração é pronunciada por deliberação do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro de tutela.

Art. 12º.Conflitos de interesse

1) Os antigos administradores estão proibidos de trabalhar em qualquer assunto sob a jurisdição da AGER durante um período de 2 anos, após o seu mandato.

2) Os administradores nestas condições beneficiarão das remunerações de base para a categoria durante o período indicado no número anterior.

Portanto senhor Dr. Silvino Palmer o que escreveu não passa de falácias, mentiras, irresponsabilidade da sua parte.

3- Sexlines e fraude em telecomunicações, Gateway

Sim, existiu o negócio de sexlines, via uma autorização concedida pelos sucessivos Governos a antiga PT Portugal Telecom. Os recursos foram sempre entregues directamente ao Estado via Tesouro Público. Se o senhor sabe e conhece as pessoas em São Tomé que beneficiaram desses recursos, só lhe resta denunciar a Policia Judiciaria e/ou Ministério Público. Assim estará a prestar um bom serviço a Nação.

Senhor Silvino Palmer, a indústria de telecomunicações factura anualmente cerca de três 3 triliões de US Dólares e a fraude no mercado mundial de telecomunicações ronda em termos de prejuízos para as operadoras aproximadamente, 15 a 55 biliões de dólares americanos, este montante é das fraudes que se tem conhecimento, pois, este valor poderá ser ainda superior, o facto de poderem existir outras de que se desconhecem. O projecto Gateway começou comigo em 2012 quando se assinou o primeiro contrato, com a GEMDT/Zeus Telecom e a AGER, mas que não chegou a ser implementado, o facto da queda do 14º Governo Constitucional. O processo foi retomado em 2016 por orientação do Governo de então, mas infelizmente, o senhor e seus pares mataram o projecto, anulando unilateralmente o referido Contrato quando menos se esperava, em 26 de Setembro de 2017, privando o Estado e o país de uma importante fonte de financiamento de 4.300.000 Euros ano. Devido mais uma vez a gestão inconsequente sua e os seus pares, o país viu-se privado só nesses 2 anos últimos de cerca de 9 milhões de euros. É muito grave, sobretudo porque anularam um contrato válido sem ver para as consequências jurídicas, esquecendo que o Tribunal competente é o de Genebra. Quem vai pagar as pesadas indemnizações que a outra parte venha a reclamar? A sua gestão foi danosa. Mais grave ainda, foi o Contrato semelhante que assinou com a MGI semanas depois. O referido contrato tem vários aspectos que merecem comentários, pelo que destaco os seguintes:

1) A data da assinatura, ou seja, à 9 de Novembro de 2017, a Lei imperativa não estava disponível, a luz do art. 294º do cc, (Negócios contra a Lei) pelo que o mesmo padece de nulidade em virtude desse vício; A lei que dava corpo e substância ao acto só foi publicitado em 29 de Dezembro de 2017, Decreto-Lei nº. 20/2017.

Desconheço os objectivos ou interesses subjacentes a esta improbidade da vossa gestão, pois, faltaram a luz da verdade várias cláusulas do referido Contrato, senão vejamos:

Ponto 2) Âmbito do Contrato, item 2.2 tradução de inglês para português “A AGER garante que, a partir da data efectiva, não há nenhum contrato (s) existente (s) celebrado (s) ou assinado (s) com terceiros, que entrem em conflito ou infrinjam este Contrato. Quaisquer actos legais relativos à rescisão de quaisquer acordos conflituantes ou infractores serão da responsabilidade exclusiva da AGER e, de forma alguma, a MGI será responsabilizada, única ou conjuntamente, pelas referidas rescisões. E então como é que fica o Contrato da GEMDT/Zeus Telecom? Foi destruído?

Ponto 3) Anexo B – Cálculo de pagamento, ponto VI – MGI e AGER partilham a receita bruta de todo o tráfego de entrada de voz para a RDSTP enviado através do IGW conforme definido no Anexo D deste Acordo. A partir de sua participação na receita definida no Anexo D, a MGI deve pagar os seguintes custos , bem como outros custos/despesas acordadas pelas Partes em um Anexo separado deste Acordo. O que é isto senhor Dr. Silvino Palmer? Não será mesmo que passar um cheque em branco? Que despesas acordadas pelas partes em um anexo separado, vós pretendeis referir-se? Sede transparente!…. Que promiscuidade? A coisa pública não pode ser gerida a bel-prazer!…

4) PBX comprado pela sua Gestão

Quanto ao PBX adquirido pela sua gestão, creio não merecer comentários, pois, a aquisição foi feita com o dinheiro deixado pela minha gestão que não foi pouco, eis um pequeno resumo conforme plasmado no termo de transferência da pasta, assinado por mim, pelo seu PCA, em 07/04/2017 e testemunhado pelo Assessor do ex -Ministro das Obras Públicas, Dr.Loi Heng.

Depósitos nos Bancos (moeda antiga)

BISTP

Item 9.1.1 Conta depósito à ordem STD xxxxx0001 – STD 6.606.394.09;

Item 9.1.2 Conta especial moeda estrangeira Euros xxxxx895002 – 398,85;

Item 9.1.3 Conta deposito à ordem Euros xxxxx0003 – 5.696.60:

Item 9.1.4 Conta especial moeda estrangeira xxxxx5001 – USD 2.274.40;

Item 9.1.5 Conta deposito à ordem USD xxxxx0002 – 24.006.27

Item 9.1.6 Conta depósito ordem FAU – Fundo Acesso Universal STD xxxx10001 – 13.458..855.395.08

ECOBANK

Item 9.2.1 Conta xxxxx901 STD – 65.757.545.86

Item 9.2.2 Conta xxxxx901 Euros – 1.849.52

AFRILAND FIRST BANK

Item 9.3.1 Conta xxxxx301 STD – 804.811.064.67

Item 9.3.2 Conta xxxxx79 USD – 5.582.93

Decorrente do exercício das operações da CST, como resultado do ano 2016 a ser entregue em Abril de 2017, tinha-se como previsão, receber entre taxas de regulação, Fundo Acesso Universal, etc um montante estimado em 12 mil milhões de dobras (Previsão).

Portanto, o Sr. Dr. Silvino Palmer podia comprar muitos PBX!……..

5 – IRC pago a Direcção dos impostos,

Não há quem não cometa erros, e grandes homens cometem grandes erros. O senhor bem sabe que a Direcção dos Impostos é agressivo na questão de cobranças de impostos e muitas das vezes, somos confrontados com certas situações que a própria legislação não esclarece cabalmente como também ficamos perante interpretações antagónicas e disso resultar ter-se que pagar. O importante, é que o valor foi para o Cofre do Estado e não para os bolsos de terceiros, o que acha?

6 – Orçamento previsional vs Relatório e Contas (resultados no fim dos exercícios)

Para si, senhor Dr. Silvino Palmer o que é Orçamento? Não é uma previsão de receitas e despesas futuras para um período de tempo? Se tem outro conceito não aprendi. Portanto se é uma previsão, aonde está o problema de as despesas serem superior as receitas? O senhor viu os Relatórios de Contas deixados? Talvez não teve tempo de dar uma vista de olhos, pois, teria ficado a saber que de 2010 a 2016, a AGER só apresentou lucros, tendo sido pago ao Estado o correspondente valor conforme manda a Lei.

Senhor Dr. Silvino Palmer, como gente de bem, no lugar de pretender a distância, justificar o injustificável, deveria deslocar-se ao país para ter a oportunidade de junto das autoridades, esclarecer as pesadas nuvens que pairam sobre a sua gestão.

Bem-haja!

Orlando Fernandes