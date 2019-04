São Tomé e Príncipe procura atingir 100% de crianças vacinadas

Até 28 de Abril, Domingo, o sistema nacional de saúde está envolvido numa campanha de vacinação das crianças, que pretende quebrar o enguiço dos últimos anos, ou seja, ultrapassar os 95% de cobertura vacinal que tem registado ao longo dos anos.

Numa semana em que São Tomé e Príncipe, está no centro das atenções do mundo, por ser o berço da semana de vacinação africana e do lançamento da iniciativa de redução da mortalidade nas mulheres grávidas e em serviço de parto, o sistema nacional de saúde, quer atingir a meta histórica de 100% na cobertura vacinal.

Solange Gomes, Coordenadora do programa nacional de vacinação, descreveu para o Téla Nón a estratégia em curso. «Actualmente estamos com uma cobertura vacinal de 95%. Queremos alcançar todas as crianças perdidas, que representam os 5%. Temos que reforçar a sensibilização e apelar aos pais e encarregados de educação, que levem os seus filhos aos postos de saúde para serem vacinados», precisou a médica.

Durante a semana africana de vacinação, as crianças menores de 5 anos, estão a ser protegidas, ou imunizadas, contra várias doenças.

Algumas doenças praticamente erradicadas no mundo, e outras que tendem a ressurgir caso do sarampo. «Vão ser vacinadas contra a tuberculose, poliomielite, diarreia, pneumonia, sarampo, etc», explicou Solange Gomes.

As mulheres em idade fértil e grávidas também são alvos da campanha de vacinação que termina no domingo.

Abel Veiga