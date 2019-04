Mar do Príncipe engole mais um navio – desta vez é o Amfitrit 

O navio Amfitrit(na foto), que zarpou de São Tomé na quarta feira com destino a ilha do Príncipe, não chegou ao destino.

Fonte da guarda costeira de São Tomé e Príncipe disse ao Téla Nón que a embarcação capotou no mar, perto do ilhéu Bonei de Jóquei, quando faltavam poucas milhas para atracar no porto da cidade de Santo António do Príncipe.

Segundo a fonte da guarda costeira, a turbulência marítima que é comum nas imediações do ilhéu Bonei de Jóquei, associada a algum desnível da carga que o navio transportava, pode ter sido a causa do capotamento.

Para além de cargas diversas, com destaque para combustíveis, Amfitrit transportava 55 passageiros. A fonte do Téla Nón disse que a maioria dos passageiros já foi resgatada do mar.

O navio é privado. Pertence a homens de negócios belgas e franceses, nomeadamente o cônsul de São Tomé e Príncipe em Paris Eric Duval, e o cônsul da Bélgica em São Tomé e Príncipe Jean Philippe.

Amfitrit foi adquirido na Grécia, e começou a operar em São Tomé no ano 2015. Tem capacidade para 300 toneladas de carga e 240 passageiros. O navio que representava segurança na navegação marítima entre as duas ilhas, é dado desde esta manhã como tendo tombado no mar do Príncipe, perto do ilhéu Bonei de Jóquei.

Note-se que a travessia entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, já ceifou a vida de dezenas de cidadãos nacionais, a maioria habitantes da ilha do Príncipe. O mar do Príncipe engoliu várias embarcações.

O desaparecimento mais recente foi do Navio Santo António. A embarcação deixou São Tomé no dia 19 de junho do ano 2017, rumo a ilha do Príncipe. Transportava cargas nomeadamente combustíveis para a região autónoma.

Tanto o navio, como os 8 membros de tripulação desapareceram até o dia de hoje. ´No dia 20 de Junho de 2017, alguns objectos alegadamente do navio foram vistos a boiar nas proximidades do Príncipe.

Abel Veiga