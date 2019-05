Cancro da mama em STP preocupa sistema nacional de saúde

No quadro do projecto saúde para todos, chegou a São Tomé mais uma missão médica de imagiologia. Uma especialidade técnica da medicina que permite realizar diagnóstico dos vários órgãos do corpo humano.

Desde o ano 2013 que a equipa de imagiologia do projecto Saúde Para Todos, actua em São Tomé, e tem diagnosticado número cada vez maior de tumores malignos em pacientes, sobretudo nas mulheres, o cancro da mama. «Desde que começou o diagnóstoico do cancro da mama no país, regista-se uma subida de casos. Fazemos a mamografia desde 2013, e temos verificado um aumento de casos diagnósticos» assegurou Celeste Alves, chefe da missão médica de imagiologia.

A especialista em imagiologia, explicou ainda que não está em condições de afirmar com propriedade que se regista um aumento de casos de cancro da mama em São Tomé e Príncipe.

Pois, os casos até agora diagnosticados, resultam de pacientes que recorreram aos serviços do hospital central, e que foram atendidos pela equipa de especialistas que periodicamente vem de Portugal. «Não vamos dizer que aumenta o número de casos de cancro da mama. Aumenta o número de casos que conseguimos diagnosticar», esclareceu Celeste Alves.

Para dissipar as dúvidas, e conhecer a fundo a situação cancerígena no país, a missão de imagiologia do projecto Saúde para Todos, fez-se acompanhar por uma médica oncologista e por um cirurgião geral que se dedica a cirurgia de tumores na mama.

Para além de tratar dos pacientes diagnosticados, a equipa de imagiologia pretende estender a base de dados de registo de tumores malignos a todo o país. Só assim, poderá produzir estatística esclarecedora sobre a prevalência do cancro em São Tomé e Príncipe.

Segundo a especialista Celeste Alves, à semelhança do que acontece em toda a parte do mundo, o cancro da mama «é um cancro muito prevalecente em São Tomé e Príncipe», frisou.

Ao mesmo tempo que procura alargar o diagnóstico a nível nacional, o projecto Saúde para Todos, começa a agir no sentido de planear formas de tratamento precoce do cancro da mama em São Tomé e Príncipe.

A missão médica portuguesa, trabalha durante uma semana no país, onde segundo Celeste Alves, vai realizar várias cirurgias mamárias, a pacientes já diagnosticados.

Abel Veiga