Produção de carvão vegetal e as Mudanças Climáticas em STP

PRODUÇÃO DE CARVÃO SÓ

COM EXPLORAÇÃO SUSTENTADA

– Defende Engenheiro Florestal, Anahory Dias(na foto), por causa das Alterações Climáticas, e dissipa receios do Sr. Eugénio, mais antigos carvoeiros de Lobata.

No distrito de Lobata, a produção de carvão é uma actividade económica rentável, mas que poderá estar em risco, caso não se encontre uma exploração sustentável. A desertificação em resultado de abate indiscriminado de árvores para a produção comercial de carvão está a prejudicar o equilíbrio ambiental, com agravamento no quadro das Mudanças Climáticas que se observa actualmente no nosso país e no mundo em geral.

Esta actividade económica é hoje uma fonte de renda para cerca de 300 carvoeiros do Distrito de Lobata. Assim, é a fonte directa de sustento de muitas famílias, pois além dos cerca dos 300 carvoeiros, é também a base de negócios dos revendedores, um pouco por todo o distrito de Lobata e, provavelmente, noutros distritos da ilha de S. Tomé.

Devido aos riscos ambientais, esta actividade tem sido questionada pelas consequências perigosas, nomeadamente por causa da emissão de gases de efeito estufa lançados para a atmosfera e desmatamento que provoca a diminuição de chuva, particularmente neste distrito, o mais seco de S.Tomé e Príncipe.

A este propósito, a nossa reportagem foi ouvir os intervenientes nesta actividade, com destaque para os carvoeiros do Distrito de Lobata, senhor Eugénio.

O senhor Eugénio, como ele próprio se identifica, é o mais popular carvoeiro de Lobata. Vive e ganha o pão de cada dia na localidade de Praia das Conchas. Aos 65 anos de vida continua a sobreviver da queima e venda de carvão. Porém, agora vê ameaçada a sua profissão, a sua única fonte de rendimento, por causa do forte abate das árvores para fazer carvão e o agravamento provocado pelas alterações climáticas.

Com as preocupações relacionadas com as consequências das Mudanças Climáticas na agenda das autoridades nacionais e mundiais para travar a degradação da natureza, o popular carvoeiro de Lobata diz ver a sua actividade profissional com dias contados. Teme pelo seu futuro e dos seus companheiros de profissão. Diz sentir-se ameaçado porque, nas suas palavras, não tem outro modo de sobrevivência. “Não temos conseguido o trabalho ou outra coisa para se pegar com as mãos”, lamentou senhor Eugénio.

Por seu lado, o Engenheiro Anahory Dias, Director de Floresta, considera ser uma actividade que precisa de ser regulada e transformada em actividade sustentável, atendendo que nos moldes em que a exploração do carvão é feito hoje põe em risco o meio ambiente e a actividade dos carvoeiros e outras profissões que precisam de madeira.

Para Anahory Dias, o carvão é útil e recomenda que se “deve explorá-lo de forma organizada”.

Na entrevista, Anahory Dias reconhece a prática de queima de carvão como “uma questão cultural”, adiantando ser “um bem útil”. Recomenda, entretanto, que sejam utilizadas “boas práticas na forma de processamento” para tirar melhor proveito desta actividade, evitando prejuízos para o ambiente e consequentemente o agravamento das Mudanças Climáticas. É na zona de Praias das Conchas que os carvoeiros de Lobata concentram a sua actividade. Segundo o Director de Floresta, esta é uma zona protegida, razão pela qual os prejuízos são ainda maiores.

Nas áreas protegidas, e de microclima de savana seca, existem espécies endémicas que devem ser preservadas. Além disso, este responsável manifestou o seu receio devido a exploração não organizada e sem sustentabilidade por causa dos riscos estenderem o corte de árvores a outras zonas sem qualquer controlo. É por isso que o director Anahory Dias defende a existência de uma organização dos carvoeiros, para que com eles possam trabalhar num programa de exploração sustentada e que deva incluir a reflorestação das áreas devastadas pelo corte de madeira.

Redacção: Octávio Soares