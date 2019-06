Primeira conferência sobre Energia e Geologia em STP

São Tomé foi, pela primeira vez, palco de uma conferência sobre Energia e Geologia promovida pela Direcção Geral dos Recursos Naturais e Energia (DGRNE).

Subordinada ao tema “Futuro Sustentável”,a conferencia foi marcada por um grande debate nacional sobre energias renováveis, eficiência energética e a extracção abusiva de inertes, num processo de informação, participação e sensibilização nacional.

O summit inseriu-se na Semana da Energia e Geologia, que decorreu de 27 a 31 de Maio organizada pela DGRNE, com apoio do Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, e com o financiamento do PNUD e o GEF.