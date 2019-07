PR da Assembleia Nacional deu posse ao novo membro do CSI

O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Santiago das Neves, empossou na manhã desta terça-feira 2 de Julho, Jasi Ramos, como novo membro do Conselho Superior de Imprensa.

Jasí Ramos, substitui assim Tatiana Santos em representação da Sociedade Civil. Fica assim composto o Conselho Superior de Imprensa, órgão que é presidido pelo Juiz de Direito José Carlos Barreiros.

Membros do Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional, e demais membros do Conselho Superior de Imprensa, marcaram presença na cerimónia que decorreu nas instalações da Assembleia Nacional.

Os novos membros do Conselho Superior de Imprensa foram eleitos pela Assembleia Nacional, na sequência das últimas eleições legislativas realizadas no dia 07 de Outubro de 2018.

Téla Nón